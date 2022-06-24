  • 30°C
香港時間 : 2022624日 (五) 11:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

父女看病被阻引熱議 丹東深夜通知：全市有序恢復生產生活秩序

社會熱點 10:17 2022/06/24

分享：

分享：

封控六十天的遼寧丹東，因一段民警阻止持黃碼民眾過路拿藥而起衝突的影片，再度登上熱搜。昨日（23日）晚間，丹東發布通知稱，除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明，在全市有序流動。

封控管控區外居民 可憑陰性證明在全市有序流動

網傳影片顯示，一女子持社區開具的證明帶父親拿藥，因健康碼顯示黃碼被民警攔阻。衝突中，女子情緒激動倒地，其父見狀則上前抽了民警一耳光，民警亦坐倒在地。其後警方通報女子被行政拘留10日，父親則涉襲警被採取刑事強制措施。

事件持續發酵，網民大部分力挺父女倆，為他們叫屈。還有不少自稱是丹東市民的網民，在微博分享了封控以來的親身經歷。

6月23日晚，丹東疫情防控指揮部辦公室發布《關於全市有序恢復生產生活秩序的通知》，指「根據疫情防控形勢變化」，推出新的措施。

遼寧丹東入戶消毒政策 雪櫃開封食品按醫療垃圾處理惹議

遼寧丹東中學爆疫 校長因「思想麻痹」被查

其中包括，丹東全域仍作為防範區進行管理，非必要不離丹。特殊情況確需離丹人員須持48小時核酸檢測陰性證明，機關企事業單位人員須經所在單位批准、其他人員須經社區批准。除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。

在核酸檢測方面，防範區每周進行2次有組織的全員核酸檢測；主城區每兩日進行1次有組織的全員核酸檢測；重點人群、機關企事業單位人員和封控區、管控區每日進行1次核酸檢測。

此外，提倡居家辦公。中小學校（含中專和職業技術類學校），托幼機構和校外培訓機構繼續線上教育。各類餐飲機構暫停堂食。養老院、福利院、救助站、監所、精神衛生機構實行封閉管理。

持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
微博 疫情 遼寧 健康碼

下一篇文章

蔚來一電動車從上海總部3樓飛落街 2試車員身亡（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣
内地多地高溫核酸檢測熱到受不了　網傳「大白」中暑暫停採樣
深圳增3無症狀感染 明起出行須持48小時核酸陰性證明
深圳增3無症狀感染 明起出行須持48小時核酸陰性證明
【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代
【中國樓市】鄭州等15城為救樓市發「房票 」 網民驚呼穿越七十年代
持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）
持黃碼看病被阻後襲警被拘 丹東父女卻獲網民力挺 胡錫進籲警方深思（有片）
蔚來一電動車從上海總部3樓飛落街 2試車員身亡（有片）
蔚來一電動車從上海總部3樓飛落街 2試車員身亡（有片）
上海漢當街逼女兒與男友分手 一句話洩驚人內情（有片）
上海漢當街逼女兒與男友分手 一句話洩驚人內情（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款