父女看病被阻引熱議 丹東深夜通知：全市有序恢復生產生活秩序

封控六十天的遼寧丹東，因一段民警阻止持黃碼民眾過路拿藥而起衝突的影片，再度登上熱搜。昨日（23日）晚間，丹東發布通知稱，除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明，在全市有序流動。

封控管控區外居民 可憑陰性證明在全市有序流動

網傳影片顯示，一女子持社區開具的證明帶父親拿藥，因健康碼顯示黃碼被民警攔阻。衝突中，女子情緒激動倒地，其父見狀則上前抽了民警一耳光，民警亦坐倒在地。其後警方通報女子被行政拘留10日，父親則涉襲警被採取刑事強制措施。

事件持續發酵，網民大部分力挺父女倆，為他們叫屈。還有不少自稱是丹東市民的網民，在微博分享了封控以來的親身經歷。

6月23日晚，丹東疫情防控指揮部辦公室發布《關於全市有序恢復生產生活秩序的通知》，指「根據疫情防控形勢變化」，推出新的措施。

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其中包括，丹東全域仍作為防範區進行管理，非必要不離丹。特殊情況確需離丹人員須持48小時核酸檢測陰性證明，機關企事業單位人員須經所在單位批准、其他人員須經社區批准。除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。

在核酸檢測方面，防範區每周進行2次有組織的全員核酸檢測；主城區每兩日進行1次有組織的全員核酸檢測；重點人群、機關企事業單位人員和封控區、管控區每日進行1次核酸檢測。

此外，提倡居家辦公。中小學校（含中專和職業技術類學校），托幼機構和校外培訓機構繼續線上教育。各類餐飲機構暫停堂食。養老院、福利院、救助站、監所、精神衛生機構實行封閉管理。

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責任編輯：尹航

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