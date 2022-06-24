【中美角力】美兩黨議員擬提法案 阻美國個人數據流入中國等國

外電報道，美國參議院一個兩黨小組擬周四（23日）提出立法，賦予拜登政府權力，阻止將美國的個人數據出口到中國等他們認為構成國家安全風險的國家。

路透引述中國駐華盛頓大使館回應稱，在數據安全問題上，中國一直是光明正大、開放和合作的；強調中國政府嚴格遵守保護數據安全的原則，並依法禁止和打擊非法活動。

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報道指出該議案由參議院財政委員會主席、民主黨人懷登（Ron Wyden），以及參議院情報委員會主席、共和黨人魯比奧（Marco Rubio）共同提出，以保護美國人的敏感個人信息，不被出售或轉讓給高風險的國家。該法案沒有明確將中國列為高風險國家，但據懷登的助手透露，中國是一個預訂目標。

指示商務部 確定涉國安個人數據類別

懷登在聲明中稱，「中國公司從數據經紀人購買關於數百萬美國人的出行或健康記錄的巨大敏感資訊數據庫，然後與中國政府分享這些資訊，這麼做現在是完全合法的。」該法案將指示商務部確定那些是一旦出口，就可能損害美國國家安全的個人數據類別。

值得注意的是，美國正加強審查數據流向中國的情況。上月路透引述消息報道，美國政府起草新行政令，將賦予司法部巨大權力，阻止中國等外國對手獲取美國人的個人數據。

中方批評，而各國都有權採取措施保護本國公民個人數據和隱私，但相關舉措應是合理科學的，不應淪為個別國家泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓特定國家和企業的工具。

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責任編輯：林佩怡

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