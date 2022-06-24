人民日報指穩增長穩物價面臨新挑戰 要更大力度補民生短板

中央頻提穩經濟大盤。黨媒《人民日報》刊文指，當前中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新挑戰，給民生領域特別是困難群眾造成較大壓力，要關注民生，以更大力度兜牢底線、補齊短板。

文章稱，補民生短板，首先要兜牢底線。要強化底線思維，加大困難群眾救助幫扶力度，重點摸排失業和靈活就業人員、易返貧致貧和低保邊緣人口等，對困難人員及時救助或納入低保。

各地也要因地制宜，對低保對象、特困人員一次性增發生活補貼。還要堅決守住不發生規模性返貧這條底線，一方面完善防止返貧動態監測機制，確保早發現、早幫扶；同時，要以更大力氣抓好鄉村振興和農村勞動力轉移就業等工作。

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文章還提到就業問題。針對疫情給一些重點人群造成的暫時性困難，要格外關注，幫助他們渡過難關。比如加強高校畢業生就業指導，加大未參保失業人員臨時救助等。

近日，國務院印發的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》正式發布，其中明確要完善社會民生兜底保障措施。目前，中央財政困難群眾救助補助資金預算1546.8億元（人民幣，下同）已全部下達。部分地區基層財政比較困難，今年中央對地方轉移支付近9.8萬億元，比上年增加約1.5萬億元，用於保基本民生等硬任務。

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責任編輯：尹航

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