內地22城首輪集中供地收金5000億 成交額腰斬逾半

內地房地產市場低迷之際，今年22城首輪集中供地收官，共推出涉宅用地469宗，最終成交397宗，總成交金額4969億元（人民幣，下同），與去年首輪相比降幅超5成。

分析認為，市場下行影響房企銷售回款，影響房企拿地積極性。同時，為防止出現大量流拍，大部分城市主動減少供地規模。

部分城市土拍增至4輪 首輪供地規模降

據中指研究院統計顯示，本輪22城共計推出涉宅用地469宗，供應建設用地面積2135萬平方米，推出規劃建面4713萬平方米。最終成交397宗，成交規劃建面3907萬平方米，首批次共計成交出讓金4969億元。

《證券時報》旗下「券商中國」報道，由於今年首輪集中供地期間，部分城市將全年土拍輪次調整為4輪，導致首輪供地規模較去年首輪明顯下降6成，因此今年首輪總成交金額較去年首輪縮減5成以上。資料顯示，去年22城首批集中拍地共成交859宗，成交規劃建築面積10833.79萬平方米，土地收金1.07萬億元。

據「中新財經」，去年22城統一只賣地3次，但今年北京、青島、武漢、重慶、濟南、廈門、蘇州、鄭州等，均明確全年供地將分4批次進行。中指研究院解讀稱，減輕各批次供地壓力，便於房企靈活應對，有利土地市場穩定，但一定程度分散各批次供地面積。

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深圳成交熱度最高 天津流拍及撤牌率達83%

分城市看，深圳、合肥兩個城市觸頂成交地塊佔比最多，深圳觸頂成交地塊佔比100%，是本次集中供地熱度最高城市。杭州、上海、南京、廈門、重慶土地市場也保持較高熱度。

相比之下，有部分城市多數地皮以底價成交，其中吉林長春、遼寧瀋陽兩城市底價成交佔比均100%。無錫、長沙、廣州、天津、濟南、青島、武漢底價成交宗數佔逾80%。

另外，部分城市略顯冷意，天津土拍意外地塊流拍宗數最多，出讓30宗地中有15宗提前撤牌，9宗流拍，流拍及撤牌率達83%。

資金緊張 民企不積極

值得一提的是，拿地企業仍以央企、國企、地方平台為主。今年首批次，北京、深圳、廈門、深圳、重慶央國企拿地宗數佔比均在50%以上，其中南京超9成。民企拿地積極性明顯不足，南京、深圳、蘇州拿地企業中沒有民企獲取，北京、廈門、廣州、寧波、天津僅有1成地皮由民企取得；合肥民企拿地宗數超過50%。

中指研究院土地事業部負責人張凱表示，此前在「三道紅線」下，民營房企資金鍊相對緊張，加上銷售市場買家觀望情緒較濃，整體市場較為低迷，部分民營房企受到較大衝擊，經過調整後，高信用民營企業將重新參與土拍。

報道指出，當前，供地節奏較快的北京、青島、福州、廈門4個城市，今年第二批次的集中供地也已收官。高信用民營房企已開始發力，積極恢復參與拍地。

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責任編輯：林佩怡

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