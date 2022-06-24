【神州快訊】未來5年浙江提出「兩個先行」奮鬥目標

中國共產黨浙江省第十五次代表大會日前閉幕。浙江省委常委、秘書長陳奕君在相關新聞發布會上表示，浙江今後5年的奮鬥目標是，在高質量發展中實現中國特色社會主義共同富裕先行和省域現代化先行。

「兩個先行」具體目標是打造新時代黨建高地和清廉建設高地、高質量發展高地、數字變革高地、全過程人民民主實踐高地、新時代文化高地、社會全面進步高地、生態文明高地、促進全體人民全面發展高地。

陳奕君表示，到2027年，浙江有望總體上達到中等發達經濟體水平，完全有基礎有條件也應當實現先行。據《中共中央 國務院關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》，到2025年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性進展；到2035年，浙江省高質量發展取得更大成就，基本實現共同富裕。此外，浙江要以省域現代化先行為全國探路，對需要應對的挑戰、解決的問題，浙江要攻堅克難、率先破題；對需要把握的新機遇、探索的新領域，浙江要敢為人先、敢闖敢試。

據了解，浙江省黨代會報告中提出要打造「詩畫江南，活力浙江」省域品牌。浙江省委宣傳部常務副部長來穎傑表示，省域品牌是一個省整體形象的集中表徵，是區域軟實力的內核呈現。「詩畫江南」體現了浙江厚重的歷史底蘊、優美的山水風光，有鮮明的歷史感、意象美。「活力浙江」展示了改革開放以來浙江經濟社會的發展狀態，充分體現了浙江省域的精神品格、歷史底蘊、文化內涵、實踐特色和時代特徵。接下來，浙江將實施系統的宣傳傳播方案，開展立體化、全媒體、融入式的傳播推廣，有效擴大「詩畫江南，活力浙江」的知曉率、認同度和影響力。

（資料由浙江省新聞辦提供）