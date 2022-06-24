內地初婚年齡10年間增4歲 專家解答為何越來越遲結婚

內地晚婚的趨勢越來越明顯。數據顯示，2020年內地民眾的初婚年齡為28.67歲，較10年前推遲近4歲；而初婚人數僅錄得1288.6萬人，亦較10年前大幅減少近千萬。

據中國新聞網報導，從每年的初婚人數來看，近年來總體呈現下降的態勢。《中國統計年鑒2021》數據顯示，2010年初婚人數多達2200.9萬人，2020年則降低到1288.6萬人，減少近千萬人。

安徽初婚年齡突破30歲大關

另據《中國人口普查年鑒-2020》資料，2020年內地民眾平均初婚年齡漲到28.67歲。其中，男性平均初婚年齡29.38歲，女性為27.95歲。

相比2010年，內地民眾平均初婚年齡為24.89歲，男性平均初婚年齡為25.75歲，女性平均初婚年齡為24歲。10年間，平均初婚年齡推後近4歲。其中，男性平均初婚年齡增長3.63歲、女性平均初婚年齡增長3.95歲。

平均初婚年齡推遲成為普遍趨勢，部分省份的平均初婚年齡甚至突破30歲大關。據安徽省民政廳發布的數據，2021年安徽省結婚登記平均年齡為33.31歲，初婚平均年齡分別為男31.89歲，女30.73歲。

專家：多措並舉抵消不利婚育的消極因素

對此，國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛分析稱，受教育水平的提升、結婚成本的上漲、就業和職場競爭加大、婚姻觀念變化等，是初婚年齡推遲的重要原因。

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馮文猛認為，很多國家隨著經濟社會的發展、教育水平提升、社會化服務的豐富，晚婚、不婚人群增多，這也是一個共性的問題，對此要有充分認識。在實踐中，能做的是盡量採取一些措施抵消其中一些不利於婚育的消極因素。

馮文猛建議，要降低結婚成本，整治「天價彩禮」等不合理婚俗，讓年輕人盡量都能相對輕鬆地談婚論嫁，不用為結婚犯愁；要優化升級婚育環境，提升婚姻市場服務供給和品質，擴大年輕人的交友圈，促進更多成功的婚姻匹配。同時宣導婚姻、家庭、生育的重要性，消減部分人群對婚姻、家庭、生育的負面印象。

責任編輯：易燕丹

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