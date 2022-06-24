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《反壟斷法》完成修改8月起實施  公平競爭審查制度首次入法

國情動向 13:52 2022/06/24

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全國人大常委表決通過修改《反壟斷法》，自8月1日起實施。

據新華社報導，十三屆全國人大常委會第三十五次會議周五（24日）表決通過關於修改反壟斷法的決定，自2022年8月1日起施行。

報導稱，國家建立健全公平競爭審查制度，制定和實施與社會主義市場經濟相適應的競爭規則。國務院反壟斷執法機構負責反壟斷統一執法工作，健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

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另據《南方都市報》，這是反壟斷法實施14年以後，首次完成修改。新修的反壟斷法細化平台經濟領域反壟斷的適用規則。

同時，明確完善壟斷協定「安全港」規則。對經營者與交易相對人訂立壟斷協定，不包括競爭者之間訂立的橫向壟斷協議。如果經營者的市場份額低於法律規定標準和規定條件的，法律不予禁止。

在經營者集中方面，新法也對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序進行完善，對經營者集中的審查工作提出具體要求。

值得一提的是，公平競爭審查制度也首次入法，新反壟斷法明確「國家建立健全公平競爭審查制度」，這將規範政府行政行為，防止出台排除、限制競爭的政策措施。

責任編輯：易燕丹

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