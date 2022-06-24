  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (五) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國駐澳洲大使肖千悉尼演講 會場遇抗議人士

國情動向 13:47 2022/06/24

分享：

分享：

中國駐澳洲大使肖千，周五（24日）在悉尼科技大學澳中關係研究所演講，據報這是他今年1月就任以來，首次就中澳關係在公開論壇場合發表演講。

不過，肖千的演講多次遭在場的幾名抗議人士打斷。示威者分別就香港、西藏和新疆等議題抗議；最後均被帶離會場。澳洲傳媒報道，肖千在示威者抗議期間，一直保持沉默。

中國駐澳大使肖千（左圖）演講時，有抗議人士（右圖箭嘴示）打斷他的發言，被帶離現場。

肖千這次演講，被彭博形容為試圖在某種程度上，修復中澳這兩個貿易夥伴之間的關係。

澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係

關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成

稱中澳有理由成朋友夥伴 而非對手或敵人

綜合傳媒報道，肖千提到，過去50年是中澳友好合作的成功故事，這種關係在本質上是互利。但不可否認的是，「我們最近幾年的關係是一個困難時期」。

他說，他在過去的5個月走訪澳洲多個地方，他表明中國對與澳洲友好合作的政策保持不變。他並稱，展望未來，中澳關係具有巨大的合作潛力和光明前景。

肖千指出，澳洲工黨新政府上場，提供了一個可能改善中澳雙邊關係的機會。他提到，中國國務院總理李克強已向澳洲新任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）致賀電；中澳兩國防長在新加坡香格里拉對話會期間會晤。這些交流和面對面接觸，對中澳雙邊關係非常重要。同樣重要的是，要如何保持這些勢頭，並令兩國關係重回正軌、健康穩定發展。

他強調，中國的發展對澳洲來說是機遇而不是威脅。中澳完全有理由成為朋友和夥伴，而不是對手或敵人。

另外，據澳洲廣播公司（ABC）報道，肖千亦回應了涉及中澳關係的爭議話題，包括新冠疫情溯源調查、被關押的澳籍華人楊恆均和成蕾的情況、新疆人權問題，和14點要求清單等。其中，他表示，找出病毒源頭是科學領域問題，批評有關病毒涉及中國實驗室的論調是絕對毫無根據。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成
2022/06/22
關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成
澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係
2022/06/14
澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係
【香格里拉對話】關係破冰？中澳防長隔近3年首會面
2022/06/12
【香格里拉對話】關係破冰？中澳防長隔近3年首會面
國防部證實解放軍在西沙驅逐澳洲軍機 批威脅中國主權
2022/06/07
國防部證實解放軍在西沙驅逐澳洲軍機 批威脅中國主權
澳洲指偵察機在南海遭中國戰機攔截 環時引軍事專家解讀
2022/06/05
澳洲指偵察機在南海遭中國戰機攔截 環時引軍事專家解讀

你可能感興趣

關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成
17:34 2022/06/22
關係緊張 中國對澳洲投資暴跌近7成
澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係
16:14 2022/06/14
澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係
【香格里拉對話】關係破冰？中澳防長隔近3年首會面
15:46 2022/06/12
【香格里拉對話】關係破冰？中澳防長隔近3年首會面
地緣政治 外交 疫情 澳洲工黨 國防 悉尼 澳洲 貿易 中國

上一篇文章

《反壟斷法》完成修改8月起實施 公平競爭審查制度首次入法

下一篇文章

【中美角力】美兩黨議員擬提法案 阻美國個人數據流入中國等國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
G7和北約領導人峰會下周聚焦中國問題 外交部回應
G7和北約領導人峰會下周聚焦中國問題 外交部回應
瑞典法院駁回華為的5G設備禁令上訴
瑞典法院駁回華為的5G設備禁令上訴
習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響
習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響
【中美角力】美兩黨議員擬提法案 阻美國個人數據流入中國等國
【中美角力】美兩黨議員擬提法案 阻美國個人數據流入中國等國
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
戴琪稱撤銷關稅對控制通脹作用有限 京：取消對多方有益（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款