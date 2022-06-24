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中國駐澳洲大使肖千悉尼演講談中澳關係 遇抗議打斷發言（更新版）

國情動向 16:49 2022/06/24

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中國駐澳洲大使肖千，周五（24日）在悉尼科技大學澳中關係研究所演講，據報這是他今年1月就任以來，首次就中澳關係在公開論壇場合發表演講。

不過，肖千的演講多次遭在場的幾名抗議人士打斷。示威者分別就香港、西藏和新疆等議題抗議；最後均被帶離會場。澳洲傳媒報道，肖千在示威者抗議期間，一直保持沉默。

＊更新肖千演講更多內容

肖千這次演講，被彭博形容為試圖在某種程度上，修復中澳這兩個貿易夥伴之間的關係。

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稱中澳有理由成朋友夥伴 而非對手或敵人

綜合傳媒報道，肖千提到，過去50年是中澳友好合作的成功故事，這種關係在本質上是互利。但不可否認的是，「我們最近幾年的關係是一個困難時期」。

他說，他在過去的5個月走訪澳洲多個地方，他表明中國對與澳洲友好合作的政策保持不變。他並稱，展望未來，中澳關係具有巨大的合作潛力和光明前景。

肖千指出，澳洲工黨新政府上場，提供了一個可能改善中澳雙邊關係的機會。他提到，中國國務院總理李克強已向澳洲新任總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）致賀電；中澳兩國防長在新加坡香格里拉對話會期間會晤。這些交流和面對面接觸，對中澳雙邊關係非常重要。

他說，如何保持勢頭，推動雙邊關係早日重回健康穩定發展的正確軌道，需要雙方認真思考、共同努力。而國務委員兼外長王毅在出訪南太期間強調，改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟中澳關係需要切實行動。他認為做到以下五方面至關重要，包括政治上要相互尊重、經濟上要互利共贏、安全上要客觀理性、國際地區事務要溝通協作、矛盾分歧要妥善處理。

他強調，中澳之間有廣泛的共同利益，沒有歷史積怨和根本利益衝突。中國的發展強大對澳是機遇而非威脅。兩國有充分理由成為朋友和夥伴，而不是對手和敵人。

另外，據澳洲廣播公司（ABC）報道，肖千亦回應了涉及中澳關係的爭議話題，包括新冠疫情溯源調查、被關押的澳籍華人楊恆均和成蕾的情況、新疆人權問題，和14點要求清單等。其中，他表示，找出病毒源頭是科學領域問題，批評有關病毒涉及中國實驗室的論調是絕對毫無根據。

責任編輯：林佩怡

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