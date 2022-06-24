▲ 美軍為扮假想敵中國殲-20 將F-35塗成這樣

軍隊訓練也要用方法演技？美國空軍為應對中國，專門重設一支假想敵部隊，裝備F-35隱形戰機，在演習場上扮演中國空軍，與其他美軍部隊打對台。這些F-35為了模彷中國殲-20隱形戰機，更採用殲-20的「割裂迷彩」塗裝。但有專家認為，F-35與殲-20差異較大，F-35難以準確為美軍模擬殲-20的角色。

央視報道，美國空軍月初在內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base），重新組建了「第65侵略者中隊」（65th Aggressor Squadron），部隊「復活」後換裝了F-35A空軍版本隱形戰機，模擬對手的隱形戰機。

美國空軍空戰司令部司令凱利（Mark Kelly）更直言，第65侵略者中隊會專注模仿中國。「由於中國最先進戰鬥機發展所帶來的威脅與日俱增，我們必須將現有一部分戰機用於模擬對手的戰機。」

值得注意的是，重建部隊儀式上展示了一架F-35A，塗裝酷似中國空軍殲-20的割裂迷彩，其用色對比較「正版」割裂迷彩更大，更為明顯。

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此外，部隊重建後指揮官諾塔（Brandon Nauta）中校明顯是位亞裔飛行員。央視稱，鑑於美國空軍假想敵中隊以往模擬蘇聯和俄羅斯軍隊時，飛行員會說俄語，不少網友推測部隊現在少不了漢語訓練課目。

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但中國軍事專家傅前哨認為，F-35A和殲-20的尺寸、重量、氣動外形、飛行性能差異較大，殲-20屬於重型隱形戰機，F-35A是中型機，用F-35A模擬殲-20並不合適。

事實上，代入假想敵角色，包括採用對手飛機塗裝，是美國空軍假想敵部隊傳統。第65侵略者中隊冷戰時曾以F-5模彷蘇聯米格-21、F-15扮演蘇-27，塗裝都使用了蘇俄戰機的各式迷彩顏色。

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美軍近年則明顯將假想敵變為中國，使中國「八一」軍徽出現在美國戰機上。

美媒去年底曾報道，美國海軍航空兵假想敵部隊，第12戰鬥機合成中隊（VFC-12），以F/A-18超級大黃蜂中型艦載機，模擬多種中國戰機，包括中型機殲-10B、重型機殲-11及殲-16，以及艦載重型機殲-15。幾種模彷塗裝全部都維肖維妙，若不熟悉戰機外型，可能就會以為這真的是中國空軍。

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VFC-12部隊的新版徽章也令人注目。徽章設計以F/A-18為主體，背景是一顆金邊紅星，上方有部隊呼叫代號「AMBUSH」，下方則是中文字「棍棒與石頭」。

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責任編輯：連兆鋒