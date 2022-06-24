內地城市人均居住面積接近400呎 廣東意外包尾

國家統計局最新數據顯示，內地城市家庭人均居住面積36.52平方米（約393呎），廣東以人均29.59平方米（約318呎）排名最末。

第一財經梳理國統局新公布的《中國人口普查年鑑2020》的分項數據指，內地家庭（包括城市、鎮和農村）人均居住面積為41.76平方米（約449呎），平均每戶111.18平方米（約1196呎）。單看城市家庭，人均居住面積為36.52平方米（約393呎），平均每戶92.17平方米（約992呎）。

共7個省份的城市家庭人均居住面積超過40平方米（430呎），分別是西藏、河南、湖南、湖北、雲南、青海和江蘇，集中在中西部地區。東部沿海省份中，人均居住面積最高的是江蘇，僅排第7。居後的3個省份是廣東、上海和海南，全部位於南方，廣東是全國唯一人均居住面積低於30平方米（約322呎）的省份。

7省城市家庭人均居住面積逾40平

58安居客房產研究院分院院長張波指出，在城市的流動人口中，有人在老家有住房且面積不低，但這些房子是空置的，他們在實際工作地沒有住房，只能租房。這就造成中國居民在居住方面結構性不均衡的情況。因此，城市的居住數據更值得關注。

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廣東流入人口近3千萬 住房供應緊張

報導引述第七次人口普查數據稱，廣東流入的人口達到2,962萬，佔全國跨省流動人口的23.7%，在各省份中遙遙領先。珠三角地區不僅吸引省外人口流入，也吸引省內粵東西北地區大量人口流入。東莞、深圳的外來人口甚至遠超戶籍人口。然而，像深圳這樣的一線城市，受制於自然地理條件等各種因素，土地供應和住房供應一直較為緊張。

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透過梳理《中國統計年鑑2021》35個主要城市歷年樓市銷售數據發現，從2002年到2021年的19年間，深圳的住宅銷售面積合計10652萬平方米，在35個重點城市中僅位居第26，若以單套100平方米計算，相當於19年間僅新增106.5萬套住宅，與龐大的居住需求相比，缺口很大。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞表示，分析住房問題，除了看絕對值以外，還要看就業生活地點和住房供給之間是否匹配。在一些人口減少、收縮的城市，人口流失，人口流動比較容易，房子卻不能跟著人走；在人口流入地，人口大規模集聚，但建房子需要過程，加上受制於土地指標等因素影響，大城市住房一直比較緊張，人房矛盾突出，推動房價上漲。

責任編輯：易燕丹

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