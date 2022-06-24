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內地22省公布首五月財政收入 逾七成負增長

經濟脈搏 15:32 2022/06/24

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疫情衝擊疊加樓市低迷下，內地已公布首五月財政收入的22個省份中，16個出現不同程度按年下跌，包括北京、上海和天津，而吉林的跌幅更超過四成。

新華社主管的《上海證券報》整理，收入跌幅由高至低依次為吉林44.2%、雲南30.5%、天津28.9%）、青海18.1%、上海16.8%、貴州16.5%、重慶14.9%、湖北13.9%、甘肅13.6%、河北10.1%、遼寧9.6%、河南9.4%、海南8.8%、浙江7.6%、北京5.0%，以及寧夏0.9%。

至於安徽、福建、陝西、江西、山西，以及內蒙古則錄得按年增長，後兩者的增幅較強勁，分別達36.6%及39.8%，與煤炭等大宗商品銷售利潤增加有關。

該報指出，大規模增值稅留底退稅是造成地方財政減收的主因之一，為應對經濟下行壓力，今年4至5月份全國留抵退稅規模達1.34萬億元（人民幣，下同）。按照國務院安排，全年退稅減稅約2.5萬億元，增值稅留抵退稅規模約1.64萬億元，留抵退稅政策推行兩個月來，完成規模已近全年目標的82%。

第一財經引述多名專家指，除了留抵退稅因素外，3月份以來疫情多點散發，一些地方受衝擊較大，經濟下行壓力加大，造成財政減收，加上樓市、車市低迷，也造成相關稅收放緩。隨著增值稅留抵退稅漸近尾聲，疫情散發情況整體得到控制，估計下半年地方財政收入的跌幅有望逐步縮窄。

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責任編輯：陳建錫

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經濟 疫情 經濟數據表現 減稅 增值稅留抵退稅 青海省 湖北省 遼寧 海南省 吉林省

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