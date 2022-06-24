搶人大戰 福州推外地畢業生求職「包住1年」 查詢電話被打爆

畢業季來臨，地方「搶人」新招掀熱話。福建福州市近日宣布，畢業3年內有意在福州求職、創業和實習、見習的全日制高校外地生源畢業生，均可申請最長不超過1年的免費住宿，每人僅限享受一次。消息傳出後，福州有地方的查詢電話已被打爆，「目前提供的保障房源已經沒有了」。

據「中國新聞周刊」報道，福州這項政策的學歷限制較為寬泛，只要是全日制大專以上的畢業生，均可享受。有業內專家認為，相比一線城市高額的房租樓價成本，福州等不少省會城市適中的住房成本，越來越成為吸引年輕人的關鍵。

部分地區免費房源被預訂一空

福州高新區一位工作人員表示，「這項政策公布兩天以來，我這裡電話一個接一個，都被打爆了。目前提供的保障房源已經沒有了，建議去其他區域詢問。」據稱，高新區提供給畢業生免費租住的房源有100多間。同樣的，長樂區所有房源也被預訂一空。

報道指出，福州各區提供的畢業生免費房源，總量一般都在500個以下。不過，福州下轄的一些縣還有空餘房源，如閩侯縣。但不少縣區的工作人員提醒，所提供的免費房源位置，與福州城區有一定距離。此外，福州城區提供畢業生的免費住房，往往是政府的人才公寓，而各縣區提供的大多是當地快捷酒店。

易居研究院首席分析師嚴躍進表示，今年各大城市普遍反映房租上漲問題，高校畢業生即將進入社會，自然不應該承受房租上漲壓力，福州此類做法也是降低租房成本的一個重要導向。

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推動強省會戰略 吸引人才

為何福州急於「爭搶」年輕人？報道指出，論經濟，福州多年「屈居」泉州之下；論級別，廈門是副省級城市，而作為省會的福州，行政級別僅是地級市。因此，福州在省內的首位度並不高。

福州去年全面推動強省會戰略，當地「逆襲」，去年經濟總量超過泉州，人均GDP也歷史性地超越廈門。

報道指出，若單純比較就業機會和收入，普通省會城市、新一線城市當然無法和一線城市媲美，但如果多方面綜合比較，畢業生的流向就會發生改變。中國人民大學就業研究所研究員劉爾鐸表示，除了最為關鍵的工作機會，畢業生還會綜合考慮其他因素，比如是否家鄉或距離家鄉的距離；近年居住條件越來越成為畢業生考慮就業的新著眼點。住房保障將成為省會城市或部分非省會新一線城市，吸引人才重要的籌碼。

責任編輯：林佩怡

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