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國家衛健委點名這些地方過度防疫 強調嚴格落實「九不准」

社會熱點 16:29 2022/06/24

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內地早前提出新冠疫情防控「九不准」，國家衛健委今日（24日）通報，部分地區仍有過度防疫的情況，並強調絕不允許因疫情防控之外的因素，對群眾進行健康碼賦碼變碼。

國務院聯防聯控機制早前明確提出疫情防控「九不准」，要求在毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針的前提下，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼等過度防疫做法，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

據國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，各地按照要求開展自查核查，主動糾偏，但部分地區在疫情防控中仍然存在掌握政策不准確、執行落實不精準、管控措施簡單化等問題，幾個典型案例情況如下：

一、河北省保定市、邯鄲市、石家莊市、張家口市等4個地市，存在過度防疫、一刀切等情況，對來冀返冀人員、特別是對上海、北京、天津等地區人員盲目採取管控措施，擴大人群管理範圍

二、青海省對低風險地區返青人員要求提前24小時填報信息，抵青後進行落地核酸檢測，返回居住社區後，工作人員上門貼封條，完成三天兩檢且核酸檢測陰性後，方允許出門

三、遼寧省朝陽市、錦州市高鐵站對持有48小時核酸檢測陰性結果證明的乘客，仍要求再做核酸檢測，並收取乘客19元費用

雷正龍表示，以上地區和單位的做法不符合國家疫情防控政策要求，已按要求開展整改。其他地區要引以為戒，認真做好自查核查工作。

國務院聯防聯控機制今日舉行發布會，通報落實疫情防控「九不准」有關情況。

「九不准」要求包括：

  • 不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區。
  • 不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施。
  • 不准隨意延長中、高風險地區管控時間。
  • 不准隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍。
  • 不准隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間。
  • 不准隨意以疫情防控為由，拒絕為急危重症和需要規律性診療等患者提供醫療服務。
  • 不准對符合條件離校返鄉的高校學生採取隔離等措施。
  • 不准隨意設置防疫檢查點，限制符合條件的客、貨車司乘人員通行。
  • 不准隨意關閉低風險地區保障正常生產生活的場所。

近期河南村鎮銀行儲戶被紅碼，揭露個別地方官員以健康碼紅碼限制群眾正常出行。雷正龍表示，國務院聯防聯控機制明確要求各地根據不同疫情風險等級，對相關人員進行精準賦碼，不得「一刀切」「碼上加碼」。並明確要求嚴格健康碼的功能定位，不得擅自擴大應用範圍，絕不允許因疫情防控之外的因素對群眾健康碼賦碼變碼。

鄭州以操控健康碼為由對5官員開鍘 儲戶說紅碼未解除

國家衛健委明確「九不准」防止疫情防控層層加碼

全國疫情形勢持續向好 局部地區仍波動

疫情方面，國家衛健委發言人米鋒表示，近一周全國疫情形勢持續向好，全國新增本土確診病例比上一周下降81.6％，但仍有新增本土病例報告，要以快制快，以最小範圍、最短時間、最低代價控制住疫情。

雷正龍指出，近日全國疫情繼續穩中下降，每天新增本土感染者已降到40宗以下，近3天平均每天報告感染者28宗，為本月以來報告感染者人數新低，全國疫情總體處於穩中向好態勢。

不過，局部地區疫情還有波動，個別地區疫情拖尾時間比較長。北京持續發現感染者，波及市內多個區，目前處於低水平波動階段；上海近期社會面疫情時有發生，部分區域仍有社區傳播風險；遼寧丹東、廣東深圳、廣西防城港等地仍有零星報告感染者，個別新增感染者來自社區非管控人員，存在一定的社區傳播風險；吉林省吉林市近日發生聚集性疫情，要全面排查和管控風險場所和風險人員，防範疫情進一步發展。全國疫情防控壓力仍存在。

深圳新增5宗感染 蛇口至珠海九洲港航線全線停航

責任編輯：林佩怡

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