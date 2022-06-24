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河北三河液化石油氣瓶爆炸釀2死20傷 十多間商鋪門面全毀

社會熱點 17:06 2022/06/24

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河北省三河市今日（24日）上午發生液體石油氣瓶燃爆事故，市人民政府下午發布通告稱，事故共造成22人受傷，其中2人經搶救無效死亡。現場搜救工作於下午1時30分結束，事故原因及善後工作正在有序進行。

按此看影片

綜合內媒報導，事發在上午9時18分，三河市福成尚街時代廣場的一間商舖突然傳出巨響、碎片飛濺，周圍10多間門店門窗受損，玻璃碎片、建築構件等散落一地。

在距離現場30至40米的一間商店，天花板有多處掉落，店內物品一片混亂。店員表示，事故發生之後店內已經停電，無法繼續營業，按照有關部門的要求必須先行關門。「我們雪櫃裏面的物品比較多，現在沒有地方存放，這一停電時間長了肯定會造成食品損壞。」

另有當地居民表示，「我們是住在周圍小區的，離這兒3、400米，9點多就聽見了那聲巨響，當時還不知道發生了什麽。」直到從網上看到了影片，業主群組在轉發，才知道是尚街的商業門店發生事故。

事發後，河北廊坊調集香河、大廠等多個大隊攜帶20台消防車112名消防救援人員奔赴現場展開救援，並對對現場進行斷電、斷氣處置。市應急管理局亦派人到場。

責任編輯：易燕丹

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