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浙江舟山暫停常態化核酸檢測 杭州檢測頻次由72小時延至1周

社會熱點 17:41 2022/06/24

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內地再有地方放鬆疫情防控措施，在浙江，舟山周五（24日）宣布，暫停市民「7天1次」的常態化核酸檢測；作為最先開展常態化核酸檢測城市之一的杭州，則宣布周六（25日）起常態化檢測頻次從72小時延長至7天。

逾1個月沒本土疫情

舟山市疫情防控工作領導小組辦公室公告，根據當前疫情形勢，經市疫情防控工作領導小組研究決定，即日起暫停市民「7天1次」的常態化核酸檢測。各地將適當調整核酸採樣點，繼續為市民提供核酸檢測服務。據報，舟山從5月5日以來已無本土疫情發生。

至於杭州，4月28日啟動48小時常態化檢測。至5月27日起，當地的檢測頻次已延長至72小時一次。澎湃新聞報道，5月9日以來，杭州已連續1個半月未在社會面檢出感染者，零星新增感染為外省疫情重點地區來杭人員，抵達火車站、高速收費站即被納入管控。

多地調整檢測政策

值得注意的是，近期多地調降核酸常態化頻次。其中安徽合肥暫停7天1次的常態化區域免費核酸檢測；湖北全省將核酸檢測「3天1檢」，調整為「5天1檢」。江蘇蘇州更取消非特定區域72小時核酸報告，市民除進入人員密集型密閉場所和乘坐公共交通外，不再查驗72小時以內核酸檢測陰性證明。

但與此同時，有疫情發生的深圳，正收緊防疫措施，包括周五起進入深圳全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等，須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證。

多地取消常態化核酸檢測或查驗核酸證明

深圳新增5宗感染 蛇口至珠海九洲港航線全線停航

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華，本月9日在國務院聯防聯控機制發布會上表示，目前國內疫情保持較低水平，防控關鍵是要提高監測系統敏感性，確保早發現，目前核酸檢測仍然是做到「早發現」最有效手段。低風險地區、低風險人員（包括長期居家人員）沒有必要保持常態化核酸檢測。核酸檢測應該主要在高風險地區、高風險人群中進行。

責任編輯：林佩怡

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