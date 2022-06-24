內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息

內地著名學術期刊平台「中國知網」再遭查。網絡安全審查辦公室表示，對知網啟動網絡安全審查。通報並指，據悉知網掌握著大量個人信息和涉及國防等重點行業領域重要數據，以及關鍵技術動態等敏感信息。

據網絡安全審查辦公室有關負責人表示，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《國家安全法》《網絡安全法》《數據安全法》，按照《網絡安全審查辦法》，周四（23日）網絡安全審查辦公室約談同方知網（北京）技術有限公司負責人，宣布對知網啟動網絡安全審查。

官方通報寫到，「據悉，知網掌握著大量個人信息和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康、金融等重點行業領域重要數據，以及我重大項目、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感信息」。

針對知網涉壟斷 市場監管總局：正依法開展相關工作

值得注意的是，市場監管總局上月表示，近日根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。知網回應稱，對公司涉嫌壟斷行為的立案調查，堅決支持，全力配合。並將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起中國知識基礎設施的社會責任，努力將知網打造成具有中國特色、世界一流的學術資源信息平台。

此前知網屢陷輿論風波，內地傳媒指出，有關知網收費過高，中科院和多所高校「用不起」的相關報道廣為傳播。其中，「中科院因近千萬的續訂費用不堪重負，停用中國知網數據庫」的新聞更引發熱議。

責任編輯：林佩怡

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