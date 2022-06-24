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台灣現首宗猴痘境外輸入個案 患者從德國返台

社會熱點 18:52 2022/06/24

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台灣出現首宗「猴痘」境外移入確診個案，患者是南部1名20多歲男子，日前從德國返台，近日出現發燒、喉嚨痛、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，採檢後確認猴痘病毒陽性。

據台灣的疾病管制署周五（24日）通報，患者今年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返台，機場新冠檢驗陰性後返家居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於21、22日就醫，經醫師評估後採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於24日確認陽性。

疾管署表示，地方衛生單位已依規定疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。密切接觸者經調查目前均無症狀，將由衛生單位健康關懷。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3,598宗確診，其中以歐洲及美洲病例數最多；亞洲目前為南韓與新加坡有境外移入病例。猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護。由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將加強國際港埠檢疫措施及宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

當局呼籲，為減少受感染風險，建議民眾出境應避免接觸猴痘疑似個案，入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並盡速就醫。

責任編輯：林佩怡

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