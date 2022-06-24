人社部9措施助畢業生就業 引導樹立正確職業觀及投身基層

內地踏入畢業季，人社部推出9項措施，重點幫助應屆畢業生和失業青年就業，推動公共部門職位落地、加強權益保障，並引導其投身生產一線和城鄉基層。

人社部印發「2022年離校未就業高校畢業生服務攻堅行動」的通知，行動為期半年，以應屆離校未就業畢業生和35歲以下失業青年為服務對象。通知要求，各地把促進畢業生就業擺在穩就業、保就業工作重要位置，以實名服務為支撐，強化政策落實、困難幫扶，為有就業意願的未就業對象提供針對性服務。

9項措施包括：

提早銜接未就業畢業生實名信息，開放求職登記小程序、線上線下求助渠道，允許在戶籍地、常住地、求職地進行失業登記或求職登記

集中開展公共就業服務公開行動，6月底前地市及以上人力資源社會保障部門發出公開信或服務公告，集中推介求助途徑、招聘渠道、政策服務清單

健全完善實名幫扶機制，摸清就業失業狀態、學歷專業、求職意向、服務需求等信息，針對不同情況分類提供就業服務

高頻舉辦公共就業服務專項活動，未就業畢業生較為集中的地市級以上城市，每周至少舉辦1次專業性招聘，每月至少舉辦1次綜合性招聘

大力推進政策快辦助力就業行動，擴大畢業生就業創業一件事「打包辦」範圍，推出基層就業、企業吸納、靈活就業、培訓見習等政策禮包

協調推動公共部門崗位加快落地，加快推進事業單位公開招聘工作，加快「三支一扶」等基層服務項目招募，抓緊部署中小學幼兒園教師招聘

組織實施困難畢業生就業結對幫扶，聚焦脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭以及殘疾、較長時間未就業等的未就業畢業生，優先推薦崗位

持續強化畢業生就業權益保障，查處黑職介、假招聘、售賣簡歷和證書，規範企業招聘行為，對無故解約、就業歧視等行為及時糾正

組織開展「平凡崗位精彩人生」典型宣傳活動，挖掘一批服務重大戰略、投身生產一線、主動創業創新、紮根城鄉基層的高校畢業生典型，引導畢業生樹立正確的就業觀、職業觀、成才觀，從實際出發選擇職業和工作崗位，多渠道就業創業、建功立業。

內地高等院校應屆畢業生首次突破千萬，在經濟下行壓力增大下，不少輿論都預計今年是近年最難的畢業季，中央和地方政府已提前部署大量穩就業工作。

搶人大戰 福州推外地畢業生求職「包住1年」 查詢電話被打爆

疫情衝擊 內地調查報告：20%小微企業已凍結招聘

內地官媒：畢業季或加重就業壓力 把促進青年就業放重要位置

鄭州「最高學歷樓盤」停工惹議 多名業主屬博士人才

內地5月整體就業情況改善 青年失業率仍攀升

責任編輯：陳建錫