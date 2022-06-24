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全國人大常委會任命王小洪為公安部部長

國情動向 20:18 2022/06/24

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據全國人大官網消息，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十五次會議周五（24日）通過決定，由公安部黨委書記王小洪接替兼任的趙克志，出任公安部部長；另任命倪虹為住房和城鄉建設部部長。

公開資料顯示，現年65歲的王小洪長期在公安系統工作。他在福建任職時，曾是中共中央總書記習近平在福建工作時的舊部。

中共十八大後，王小洪在2013年8月首次跨省履職，從廈門市副市長、公安局長任上調往河南，出任河南省省長助理、省公安廳廳長；次年升任河南省副省長。2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長；翌年出任公安部副部長。

王小洪接掌公安部黨委書記 料將出任部長

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2020年4月，王小洪卸任北京市公安局長一職，並於2021年11月出任中國公安部黨委書記。當時輿論認為，這預示着王小洪將接替趙克志成為下一任公安部長，並有望在2023年兼任國務委員。

至於即將就任住建部部長的倪虹，出生於1962年10月。建築專業出身的倪虹，兼具中央國家機關和地方政府工作經驗，曾任中國城鄉建設發展總公司副總經理，安徽省合肥市副市長，安徽省住房和城鄉建設廳廳長、黨組書記，住房和城鄉建設部住房改革與發展司司長（研究室主任）。2015年6月，倪虹調任住房和城鄉建設部副部長、黨組成員。

責任編輯：易燕丹

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