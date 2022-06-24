世界計量經濟學會亞洲年會閉幕 專家：未來5-10年中國經濟可保持約6%增長

由香港中文大學（深圳）經管學院、深圳高等金融研究院與深圳數據經濟研究院聯合主辦的2022年世界計量經濟學會亞洲年會（AMES China 2022）今日（24日）線上閉幕。與會專家們認為，若改革成功，未來5-10年內中國經濟能夠保持6%左右的增長。

香港中文大學（深圳）經管學院經濟學教授艾春榮接受本報專訪表示，世界計量經濟學會是全球經濟學和金融學最高級別的協會，其亞洲年會第二次在中國舉辦，說明世界經濟學界對中國經濟未來的信心，而選擇在中國改革開放的窗口城市深圳舉辦，也具有象征意義，既是對過去四十年中國高速發展的肯定，也是對中國未來發展潛力抱持樂觀態度的體現。

他說，當前正臨世界百年未有變局，在此中國經濟的關鍵時點，今次年會作為一次契機，匯聚國內外頂級經濟學家為中國經濟當前面對疫情、俄烏戰爭、「三重壓力」等內外挑戰，作出交流和研判。

世界計量經濟學會亞洲年會今日線上開幕

艾春榮指，與會專家普遍認為，中國需要進一步改革開放來對當前經濟中的一些結構性問題進行改革，其中最重要是，隨着中國人口進入老齡化社會，要從過去勞動力推動經濟模式，轉向創新驅動型模式，需要政府引導加大對教育、對研發的投資，這也是中國未來依舊會作為全球理想投資地的潛力所在。另一方面，還要加強對中小微企業及消費者端的政策支持，專家們認為，若上述改革成功，未來5-10年內中國經濟能夠保持6%左右的增長。

亞洲國家相信合作共贏，經濟表現更佳

他稱，在當前國際環境下亞洲的發展至關重要，學者們認為，相對世界其他區域，亞洲經濟表現相對是最好的，很重要的原因是亞洲國家相信國際化、相信合作共贏，願意整合市場，這為未來區域發展奠定了一個良好基礎，「無論未來世界局勢如何變化，東亞各國基於這一共識，產業鏈和供應鏈會進行再平衡的調整，不僅在國內形成『統一大市場』，在亞洲也能夠共建『亞洲統一大市場』。」

今屆世界計量經濟學會亞洲年會一連三日在線上舉辦。講者包括諾貝爾經濟學獎得主、知名大學教授、投資銀行高層等 。

世界計量經濟學會成立於1930年，是國際上最富盛譽的經濟學術組織之一，有經濟學界「奧林匹克」之稱。

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本報駐京記者：潘攀