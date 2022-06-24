習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己

全球發展高層對話會今日（24日）舉行，國家主席習近平以視像形式發表講話，他呼籲各國要認清世界發展大勢，共創合作共贏、共同繁榮的發展格局，同時批評有國家的國家將發展議題政治化、邊緣化，人為製造分裂和對抗。他強調保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，脫鉤斷供行不通。

習近平稱，廣大發展中國家為探索符合自身國情的發展道路、實現經濟社會發展取得矚目成果，新興市場國家和發展中國家經濟已佔全球半壁江山。疫情期間，有國家將發展議題政治化，搞「小院高牆」和極限制裁。但各國謀發展、促合作的願望更加強烈，新興市場國家和發展中國家團結自強的意志更堅定。

各國要「擰成一股繩」推動全球發展，共同凝聚促進發展的國際共識、營造有利於發展的國際環境、培育全球發展新動能，以及構建全球發展夥伴關係。他強調保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，極限制裁損人害己，要構建更公正合理的全球治理體系。合作才能辦成大事，辦成長久之事。

習近平在會上提出多項舉措，支持聯合國2030年可持續發展議程，包括把南南合作援助基金整合升級為「全球發展和南南合作基金」、與各國深化全球減貧脫貧合作、加強疫苗創新研發和聯合生產，另外，中國將搭建國際發展知識經驗交流平台，成立全球發展促進中心，開展治國理政經驗交流。

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責任編輯：陳建錫