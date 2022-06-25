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美軍機飛越台海 解放軍東部戰區：全程跟監警戒

國情動向 11:09 2022/06/25

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中美在台海角力持續。美軍一架巡邏機周五（24日）飛越台灣海峽，解放軍東部戰區表示全程跟監警戒，並批評美方行為蓄意干擾破壞地區局勢。

東部戰區新聞發言人施毅，美一架P-8A反潛巡邏機穿航台灣海峽並公開炒作。解放軍東部戰區組織空中和地面兵力對美機行動全程跟監警戒。

他批評，美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，對此表示堅決反對。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美軍印太司令部聲明稱，P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機飛越台海，展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內。美國根據國際法在台灣海峽開展行動，維護各國航行權利和自由。

有分析認為，美軍此舉同時應對中國宣稱、台灣海峽不是國際水域的說法。中國外交部本月稍早表示，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說。有關國家聲稱台灣海峽是「國際水域」，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口。中方對此堅決反對。

另外，解放軍29架次軍機周二（21日）進入台灣西南空域，據指數量創今年第3多紀錄。據據日本防衛省統合幕僚監部公開訊息，同日還有一艘「052C」驅逐艦、一艘「056A」護衛艦通過台灣宜蘭東部、日本與那國島之間海域。

解放軍29軍機飛入台灣西南空域 台專家稱一路徑罕見

美媒：北京近月一再向美國重申「台海非國際水域」

責任編輯：林佩怡

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