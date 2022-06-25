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「打贏了大上海保衛戰」 網民紛問：可以堂食了嗎？

社會熱點 12:59 2022/06/25

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上海單日本土新冠肺炎感染「零新增」之際，上海市委書記李強今日（25日）在報告中提到，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。

「#上海宣布打贏大上海保衛戰#」的話題衝上微博熱搜，有網民表示「太不容易了，大家都是英雄」、「希望上海越來越好」。亦有網民反問「那能堂食了嗎？」促趕緊恢復正常生活。

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歷史會記住付出的所有人

據人民日報客戶端上海頻道，中共上海市第十二次代表大會今日上午9時在世博中心開幕。李強代表中共上海市第十一屆委員會，作題為《弘揚偉大建黨精神 踐行人民城市理念 加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市》的報告。

李強在報告中提到，上海與新冠肺炎疫情作了頑強鬥爭。 2020年以來，上海堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，以強烈的使命感責任感堅守「國門」。最多的時候，上海口岸承擔了全國62%的入境航班、53%的航空入境旅客、46%的進口冷鏈貨物。

李強續指，今年3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，上海堅決貫徹中共總書記習近平重要指示和黨中央決策部署，在中央有關部門、全國各地和人民軍隊的大力支持下，團結一心、眾志成城，付出艱苦卓絕的努力，在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升的勢頭，在攻堅清零的階段打破了疫情膠著反复的態勢，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰。

李強表示，兩年多來抗疫鬥爭的實踐特別是大上海保衛戰，使他們更加深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的制度優勢。歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人。

有人嘆「真心不容易」 有人促停止核酸常態化

在微博上，有網民表示，「上海保衛戰正式宣布勝利！這是大家共同努力的結果」，有人稱「真心不容易，為我們自己點個讚」。

亦有網民問到「堂食可以開了嗎​？」「那可以停止核酸（檢測）常態化嗎 ​？」據了解，由於防疫需要，上海大部分地區的餐飲企業都不開放堂食。

上海市商務委日前發布《關於進一步加強本市居民生活服務業疫情防控工作的提示》，提到餐飲業當前不得堂食；並指酒吧、咖啡屬於餐飲業範疇，不提供堂食，採取線上線下外賣。

另外，上海本月中旬表示，從現在起到7月底，上海各區每周周末都會安排一次社區篩查。凡過去１周內區內有社會面陽性感染者報告的區，要安排全域篩查。凡過去１周內沒有社會面陽性感染者報告的區，也會安排便民篩查。周末開展社區篩查的同時，各區應繼續做好常態化的核酸檢測工作，方便市民就近採樣。

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責任編輯：林佩怡

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