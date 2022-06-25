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美英日澳紐組成「藍色太平洋夥伴」加強與島國關係 抗衡中國

國情動向 13:50 2022/06/25

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西方國家與中國在太平洋島國的地緣角力升溫。美國白宮周五（24日）宣布，美國、澳洲、日本、新西蘭和英國啟動一個非正式組織──「藍色太平洋夥伴（PBP）」，旨在加強與太平洋島國的經濟和外交關係，被視為抗衡中國的影響力。

「藍色太平洋夥伴」將尋求支持太平洋區域主義，並加強太平洋島嶼與世界其他地區的經濟聯繫。

聲明表示，「我們團結一致，共同決心支持一個造福太平洋人民的地區。我們在如何實現這一願景方面也團結一致——根據太平洋地區主義、主權、透明度、問責制的原則，最重要的是，由太平洋島嶼領導和指導」。

由於太平洋群島有重要戰略意義，美國當局正加強聯繫以抗衡中國影響力。白宮國安會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）日前預計，將有更多美國內閭級名高官訪問太平洋國家。他指出，美國需要在當地建立更多外交據點，並進行更多接觸。

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美國總統拜登上月與新西蘭總理阿德恩會面時，表達了對中國試圖在太平洋地區擴大影響力的關切。中國外交部批評有關內容歪曲抹黑中國同太平洋島國的正常合作。

責任編輯：林佩怡

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