熱辣辣！河北、河南局部地區超42℃ 高溫過後有暴雨？

踏入炎炎夏日，中央氣象台今日（25日）發布高溫黃色預警，預計內地18個省區市今日將有高溫天氣。其中，河北、河南局部地區已超過攝氏42℃。

高溫過後，今晚起，北方降雨開始發展增多，從四川盆地至華北、黃淮、東北地區中南部一帶將有暴雨，將是今年入汛以來華北、黃淮等地遭遇的最強降雨，警剔可能引致水浸。

▲ 河南連日高溫，市民到海邊戲水消暑。

中央氣象台今早發布高溫黃色預警，預計今日白天，內蒙古、陜西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、四川、重慶、廣東、福建、新疆等地有35至36℃的高溫天氣。其中，陜西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽等地部分地區最高氣溫37至39℃，河北中南部、山東西北部、河南西北部等地局部地可達40℃以上。

據中央氣象台網站，今日上午9時至下午2時，河北、河南部分地區已超過42℃，河北石家莊市的平山、藁城更高達42.9℃。河北省及河南多地已發布高溫紅色預警。

北方將現入汛以來最強降雨

氣象部門預計，今晚起至下周二（28日），四川、重慶、陝西、河南、蘇皖北部、山東、河北、北京、天津、內蒙古、遼寧、吉林等地有大到暴雨，局部地區大暴雨，北方地區並有雷暴大風或冰雹等。最強降雨時段將出現在26日至27日。

此次降雨過程波及範圍廣、雨帶移動速度快、以對流性降雨為主，將是今年入汛以來華北、黃淮等地遭遇的最強降雨過程。

責任編輯：林佩怡

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