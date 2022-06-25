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【深圳疫情】福田小區即日起封閉管理 華強北部分商戶暫停營業

社會熱點 16:24 2022/06/25

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深圳新冠肺炎疫情持續，昨日（24日）新增7宗本土感染，過去1周有18宗新病例，主要集中在福田和羅湖兩區。福田區今日（25日）通告，即日起全域社區小區、城中村實行封閉式管理，暫定3天。

受疫情影響，深圳多個地鐵站今日起亦暫停運營。全國規模最的電子交易市場──華強北，部分商戶亦暫停營業。

福田酒吧等室內密閉場所暫停營業

深圳昨日新增5宗本土確診病例（包括1宗無症狀轉為確診），另新增2宗無症狀感染。內地傳媒報道，深圳此輪疫情起於6月18日，至昨日新增18例病例。

福田區疫情防控指揮部表示，即日起在福田區全域（除封控區、管控區、防範區外），實行管控措施，包括社區小區、城中村實行封閉式管理，各類卡口24小時值守，查驗24小時核酸陰性證明或採樣記錄，居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民謝絕進入。所有外賣、快遞等不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送。

深圳蛇口至珠海九洲港航線全線停航

深圳24/6起出行須持48小時核酸陰性證明

同時，加強社會面管控，嚴格限制人員聚集。暫停舉辦大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等；暫停遊園、集市、廣場舞等活動，全區各類公園關閉。居民非必要不串門、不紮堆、不聚集。

批發市場（農貿市場、農產品批發市場除外）和卡拉OK、棋牌室、影劇院、網吧、歌廳、酒吧、台球廳、博物館、圖書館、健身場所、室內游泳館、洗浴中心、培訓機構等有關室內密閉場所暫停營業，所有培訓機構（包括託管）暫停線下服務。超市、農貿市場加強通風，限制人流，提倡非現金支付，控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間，堂食人數不高於座位的50%。

此外，福田區表示，繼續開展全員核酸檢測，前3天「一日一檢」，後續根據需要確定核酸檢測頻次。

5個地鐵站暫停營運

深圳此前已加強防疫措施，昨日起市民進入全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等，需持48小時核酸檢測陰性證明或當日核酸採樣記錄。

據深圳地鐵昨晚公告，根據疫情防控需要，今起，深圳地鐵1號線華強路站，1、10號線崗廈站，2號線崗廈北站， 7號線華強南站、赤尾站，暫停運營服務，雙方向列車不停站通過，具體恢復時間待另行通知。

另外，財聯社報道，華強北部分商戶受疫情影響暫停營業，其中包括華強電子世界一店二店等。現場一名工作人員表示，封閉由今日正式施行，何時解除暫時未知。目前華強北步行街以西的商戶已經暫停營業，以東的賽格電子市場等暫時仍在營業。

責任編輯：林佩怡

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