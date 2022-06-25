財策需加力 人行王一鳴：可考慮上調赤字水平或發行特別國債

中國人民銀行貨幣政策委員會委員，中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴周六（25日）表示，當務之急要穩住宏觀經濟大盤，努力實現二季度轉正，經濟能夠穩定在合理區間。

據證券時報，王一鳴在中國宏觀經濟論壇季度論壇上表示，宏觀政策而言，積極的財政政策需加大力度。比如能否適當上調赤字水平，進行預算調整；也可考慮增加不計入赤字的特別國債發行，以進一步推動內需擴大。

他指出，當前供需還有較大缺口。盡管基建投資在專項債發行進度加快的支撐下，保持較快增長，但仍受項目儲備、資金用途、地方財政收支壓力、化解隱形債務等方面約束。所以基建投資能不能對沖房地產和製造業投資減緩，還取決於下一步的政策力度。

王一鳴又認為，當前穩健的貨幣政策在總量上是足夠充裕。下一步可以研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務。通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低息的、免息的消費信貸，來推動消費。

內地22省公布首五月財政收入 逾七成負增長

穩經濟發力 各省重大基建項目迎開工潮

楊偉民倡出台增量政策 利長遠

另外，第十三屆全國政協常委，全國政協經濟委員會副主任楊偉民表示，當前穩增長、穩就業、穩物價面臨新挑戰。信息技術服務、房地產、出口三個領域恢復動力不足。

他稱，中國經濟韌性強、潛力大的內生特點沒有變。從短期來看，國內疫情已緩解、防控措施更精準。經濟發展將重回正軌，下半年若沒有大規模疫情衝擊，經濟恢復步伐將加快。他建議，應根據形勢，按照再聚焦、加力度、利長遠的原則，出台增量政策。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁