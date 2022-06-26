人民大學智庫：預計上半年GDP增速2.7% 全年4.7%

由人民大學主辦的中國宏觀經濟論壇（CMF）季度論壇昨日（25日）線上舉行，大會發表報告指，預計上半年中國實際GDP增速2.7%，下半年隨著疫情因素極大緩和、政策全面發力、消費需求釋放而迎來反彈，全年增速4.7%，低於官方設定的5.5%。人民銀行官員據報在會上承認，官方的目標難以實現。

CMF發布中國宏觀經濟分析與預測報告指，基準情景下，上半年實際GDP增速為2.7%，下半年實際GDP增速則有望達到6.4%。綜合考慮中國經濟自身調整和一攬子政策措施的拉動效應，預計2022年實際GDP增速為4.7%，較2021年兩年平均增速回落0.4個百分點，高於全球經濟增速近2個百分點。

報告建議，考慮到二季度經濟增速顯著回落的影響，應堅持全年5至5.5%的增長目標並追加相匹配的政策力度，以此確立下半年宏觀政策定位和發揮預期引導作用；高度重視疫情下各類市場主體行為模式變化的宏觀經濟後果，特別是居民消費和企業投資行為「保守化」傾向，將導致傳統政策手段失效。

人行官員：5.5%增速難實現

另外，應把經濟工作重點轉向有效需求的快速擴展上，擴張財政資金預算安排；集中出台三大針對消費、投資和產業的「規模性」政策方案；穩健貨幣政策與積極財政政策實施形成時間和空間上的配合，推動貸款利率下行；提高就業彈性和失業保險覆蓋範圍，應對經濟下行和民生衝擊疊加帶來的「雙重風險」。

人行貨幣政策委員會委員王一鳴在會上提出， 當務之急要穩住宏觀經濟大盤，努力實現二季度轉正，經濟能夠穩定在合理區間。他建議， 下一步可研究通過貼息來支持金融機構開展消費、信貸業務。 通過政府適當補貼、金融機構適當讓利來發放低息的、免息的消費信貸來推動消費。

彭博社報道，王一鳴認為雖然經濟在下半年將出現強勁反彈，但受疫情衝擊和外部環境變化影響，將難以實現5.5%左右的經濟增長目標

責任編輯：陳建錫