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七國集團峰會今揭幕 聚焦「中國威脅」等議題

國情動向 15:43 2022/06/26

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為期3日的七國集團（G7）峰會26日在德國揭幕，中國的脅迫性經濟行為、強迫勞動等是議題之一，同時將提出新的夥伴關係抗衡中國的「一帶一路」倡議。

英國廣播公司（BBC）報道，本屆峰會在俄烏戰爭陰影下召開，戰爭與疫情帶來的影響疊加，許多國家擔心能源短缺和糧食供應危機將持續。中國作為世界大國能否幫助緩解危機受到矚目，同時，該國與俄羅斯愈走愈近的行為也令許多國家感到擔憂，G7領導人將如何討論這些問題成為一大焦點。

一名美國高級官員向路透社指，G7領導人將討論推動以自由、開放為基礎的世界觀，而不是脅迫和脅迫，各國將加強在經濟等屴面合作，應對中國挑戰。該官員透露，峰會將討論中國強迫勞動、竊取知識產權等議題。拜登將出席多個工作會議，涉氣候變化、基礎設施、能源安全，以及全球經濟等。

美國國安顧問沙利文此前還透露，拜登將發起一項夥伴關係，涵蓋全球基礎設施、民生健康和數字基礎設施，「我們認為，這可以代替中國人所提供的東西，成為另一種選擇——如果加上我們的七國集團伙伴將做的事情，總額將達到數百億美元，乃至達到數千億美元」。

另外，北約峰會將緊接在G7峰會後舉行，北約秘書長已提前披露，將討論到中國對北約成員國的利益、安全和價值觀構成的挑戰。

中國官方近日再次反駁指，強迫勞動是反華勢力為抹黑而炮製的彌天大謊，借著人權幌子對華升級打壓的升級，肆意破壞國際經貿規則、損害國際供應鏈穩定，又指美國試圖以經濟援助的「空頭支票」，引誘其他國家尤其是發展中國家服務於美國自身的地緣政治目的。

責任編輯：陳建錫

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