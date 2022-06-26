Tesla中國據報計劃裁員10% 已叫停部分招聘

Tesla啟動全球裁員計劃，在中國區據報會裁減10%員工。Tesla此前一連取消3場招聘會，有獵頭公司指，一些原有的招聘亦已經叫停。

新浪科技經知情人士得知上述消息，指這是Tesla全球裁員計劃的組成部分，該公司已宣布減少整體員工數量的3%至3.5%，並打算以更多兼職員工取代全職。有Tesla員工在社交平台上透露裁員已經開始的消息，主要涉交付、銷售等職位，更有人說同事在無補償下被直接勸退，但一些貼文隨後遭到刪除。

報道提到，這些認證員工都沒有透露具體的裁員細節，因為解除勞動關係通知書上有類似保密條款，禁止離職後傳播涉該公司的貶損性言論或傳言。

另外，有正申請Tesla職位的人士也向媒體表示，在馬斯克說了裁員後，他的求職就沒有了下文，「跟一名獵頭有確認，Tesla確實暫停招聘了」。

內部人士：針對辦公室職位

報道指，Tesla位於美國德州和德國柏林的新汽車工廠難以提高產量，正在遭受數十億美元計的損失。同時，上海疫情也為其帶來一定程度上的困難，長達兩個月的停工不僅影響了上海工廠的生產，還影響了美國加州的工廠生產，因為海外也使用中國製造的一些汽車零部件。

時代財經亦引述內部人士指，裁員確有其事，主要針對辦公室職位，與一線生產製造崗位沒有關係。一名業界人士分析，Tesla當前訂單積壓情況較為嚴重，在此情況下，保障一線的生產交付才是最重要，辦公室白領在此背景下所貢獻的經濟效益，無法與一線生產員工相比。

一些內媒據稱致電 Tesla 中國公關部求證，但未獲回應。