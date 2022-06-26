  • 32°C
香港時間 : 2022626日 (日) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Tesla中國據報計劃裁員10% 已叫停部分招聘

經濟脈搏 17:00 2022/06/26

分享：

分享：

Tesla啟動全球裁員計劃，在中國區據報會裁減10%員工。Tesla此前一連取消3場招聘會，有獵頭公司指，一些原有的招聘亦已經叫停。

新浪科技經知情人士得知上述消息，指這是Tesla全球裁員計劃的組成部分，該公司已宣布減少整體員工數量的3%至3.5%，並打算以更多兼職員工取代全職。有Tesla員工在社交平台上透露裁員已經開始的消息，主要涉交付、銷售等職位，更有人說同事在無補償下被直接勸退，但一些貼文隨後遭到刪除。

報道提到，這些認證員工都沒有透露具體的裁員細節，因為解除勞動關係通知書上有類似保密條款，禁止離職後傳播涉該公司的貶損性言論或傳言。

另外，有正申請Tesla職位的人士也向媒體表示，在馬斯克說了裁員後，他的求職就沒有了下文，「跟一名獵頭有確認，Tesla確實暫停招聘了」。

內部人士：針對辦公室職位

報道指，Tesla位於美國德州和德國柏林的新汽車工廠難以提高產量，正在遭受數十億美元計的損失。同時，上海疫情也為其帶來一定程度上的困難，長達兩個月的停工不僅影響了上海工廠的生產，還影響了美國加州的工廠生產，因為海外也使用中國製造的一些汽車零部件。

時代財經亦引述內部人士指，裁員確有其事，主要針對辦公室職位，與一線生產製造崗位沒有關係。一名業界人士分析，Tesla當前訂單積壓情況較為嚴重，在此情況下，保障一線的生產交付才是最重要，辦公室白領在此背景下所貢獻的經濟效益，無法與一線生產員工相比。

一些內媒據稱致電Tesla中國公關部求證，但未獲回應。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 汽車 裁員 經濟 上海 中國 Tesla

下一篇文章

人民大學智庫：預計上半年GDP增速2.7% 全年4.7%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

官媒批地方以「惡意不買房」約談民眾等做法矯枉過正
官媒批地方以「惡意不買房」約談民眾等做法矯枉過正
內地城市人均居住面積接近400呎 廣東意外包尾
內地城市人均居住面積接近400呎 廣東意外包尾
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
財策需加力 人行王一鳴：可考慮上調赤字水平或發行特別國債
財策需加力 人行王一鳴：可考慮上調赤字水平或發行特別國債
世界計量經濟學會亞洲年會閉幕 專家：未來5-10年中國經濟可保持約6%增長
世界計量經濟學會亞洲年會閉幕 專家：未來5-10年中國經濟可保持約6%增長
人民大學智庫：預計上半年GDP增速2.7% 全年4.7%
人民大學智庫：預計上半年GDP增速2.7% 全年4.7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款