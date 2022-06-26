  • 30°C
香港時間 : 2022626日 (日) 20:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中共二十大接逾800萬條網民建言 習近平︰認真研究傾聽民聲

國情動向 20:19 2022/06/26

分享：

分享：

中共二十大今年稍後召開，官方統計收到超過800萬條網民建言。中共中央總書記、國家主席習近平近日指示，有關方面要認真研究、充分吸收，並通過互聯網等渠道問需於民，傾聽民聲。

據新華社報道，中共二十大相關工作網絡徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端以及「學習強國」學習平台分別開設專欄，聽取全社會意見建議。活動得到廣大人民群眾廣泛關注和參與，累計收到網民建言超過854.2萬條，為黨的二十大相關工作提供有益參考。

中共二十大代表名額2300名 強調要嚴把人選政治關

【兩會】全國政協會議開幕 汪洋：把迎接中共二十大 作為貫穿全年重大政治任務（附直播回顧）

習近平就研究吸收網民對黨的二十大相關工作意見建議作出重要指示，強調黨的二十大是黨和國家政治生活中的一件大事。圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網絡徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

習近平指出，這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路，善於通過互聯網等各種渠道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

習近平：反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜 堅定打虎拍蠅獵狐
2022/06/18
習近平：反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜 堅定打虎拍蠅獵狐
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
2022/06/23
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
2022/06/24
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
中共二十大代表名額2300名 強調要嚴把人選政治關
2021/11/18
中共二十大代表名額2300名 強調要嚴把人選政治關
【兩會】全國政協會議開幕 汪洋：把迎接中共二十大 作為貫穿全年重大政治任務（附直播回顧）
2022/03/04
【兩會】全國政協會議開幕 汪洋：把迎接中共二十大 作為貫穿全年重大政治任務（附直播回顧）

你可能感興趣

習近平：反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜 堅定打虎拍蠅獵狐
15:01 2022/06/18
習近平：反腐敗鬥爭形勢嚴峻複雜 堅定打虎拍蠅獵狐
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
21:05 2022/06/23
習近平：反對單邊制裁 以「大家庭」超越霸權主義的「小圈子」
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
21:25 2022/06/24
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
政治 中共中央政治局 中國共產黨 習近平 中國

下一篇文章

七國集團峰會今揭幕 聚焦「中國威脅」等議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美軍為扮假想敵中國殲-20 將F-35塗成這樣
美軍為扮假想敵中國殲-20 將F-35塗成這樣
美英日澳紐組成「藍色太平洋夥伴」加強與島國關係 抗衡中國
美英日澳紐組成「藍色太平洋夥伴」加強與島國關係 抗衡中國
七國集團峰會今揭幕 聚焦「中國威脅」等議題
七國集團峰會今揭幕 聚焦「中國威脅」等議題
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
習近平：脫鉤行不通 搞「小圈子」只會孤立自己
全國人大常委會任命王小洪為公安部部長
全國人大常委會任命王小洪為公安部部長
美軍機飛越台海 解放軍東部戰區：全程跟監警戒
美軍機飛越台海 解放軍東部戰區：全程跟監警戒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款