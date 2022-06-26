廣西這地所有公務員都忙著賣樓 賣不出影響前途

內地樓市陷入低迷，三四線城市的樓更加難賣，廣西玉林除了想出「買樓送工作」外，還要求各個部門公務員兼職中介幫忙賣樓，賣不出隨時影響個人升遷。

《經濟觀察報》專訪了在玉林鄉鎮擔任公務員的李書朋，他自2月起就被市政府安排了一項新任務—賣樓，他的任務由摸查村民的買樓意願，到利用各種大型活動，「見縫插針」地宣貫政府的補貼政策，再到每周安排包車送村民到城裡睇樓，每項工作都需要負責，不論工作日還是周末。

與一般不同的是。李書朋不會從房地產開發商手上獲得任何獎金，而是希望村民買樓和填寫補貼申請表時，在「推薦單位」一欄寫下他部門名字。這關乎到李書朋所在部門的人口進城工作的考核，整個玉林市各層級部門都以此進行排名，因此，也關乎他個人的績效。

所有部門都要幫忙賣樓

李書朋向該報透露，市政府年初召開了一次大會，定下了今年全市各層級部門需完成推薦村民買樓8000套的任務。奔著這目標，不論司法還是教育，各直屬機關部門、縣、鎮、村爭相比拼帶團睇樓。像2月份組織的一個玉林城區睇樓團，負責的是玉林北流市高級中學；興業縣司法局也安排了50多名員工睇樓。

為了完成考核指標，公務員還積極發動親戚朋友買樓，甚至讓親戚朋友發展「下線」。李書朋透露，他一名同事已說服了妹妹買樓，提前預定了指標。

玉林去化周期長得驚人

報道指， 這背後原因是地方樓市持續低迷、庫存量承壓，作為買線城市的玉林尤其這樣。 玉林去化周期在2至3年之間，但其和金融機構申請融資時，銀行還會考慮玉林的潛在供貨量，近期銀行提供的數據顯示，算上潛在供貨，比如已經出讓但未動工地塊等，按照上半年的流速，玉林的去化周期在10年以上。

另一方面，很多周邊縣鎮的人不願意到玉林定居，原因是就業機會不多，對周邊區縣吸引力不強，很多人會選擇到廣東工作，過得更安逸一點。

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責任編輯：陳建錫