內地5月規模以上工業企業利潤按年跌6.5% 跌幅較上月收窄

內地5月規模以上工業企業利潤按年跌6.5%，跌幅較上月收窄2個百分點；1-5月按年 增長 1.0%。官方指 ， 國內疫情向好、包括長三角在內地區企業復工復產，使利潤跌幅收窄，但企業成本 上升壓力較大，生產經營仍面臨諸多困難，效益恢復尚不牢固，要落實一攬子政策助企紓困，推動工業經濟穩定恢復。

國家統計局公布數據，1-5月 規模以上工業企業實現利潤總額逾 34410 億元（人民幣，下同）， 41 個工業大類中，16個利潤總額按年增長， 24 個下跌， 1 個由虧轉盈。煤炭開採、石油和天然氣開採增長、有色金屬冶煉等增長明顯，而黑色金屬冶煉、汽車製造、石油煤炭及其他燃料加工、通用設備製造等下跌較多。

從企業類型看，國有控股企業實現利潤總額11583億元，按年增長9.8% ；股份制企業利潤總額25802億元，增長7.8% ；外商及港澳台商投資企業利潤總額7845億元，下跌16.1% ；私營企業利潤總額10070億元，下跌2.2%。企業 資產負債率為 56.6% ，按年持平。

國統局：企業利潤改善，經營困難仍多

國統局工業司高級統計師朱虹指，5月工業企業利潤改善，主要特點為營收有所回升，受生產物流逐步恢復、產業鏈供應鏈逐步暢通推動；單位費用下跌，減稅降費、助企紓困政策效應持續釋放，企業費用負擔繼續減輕，每百元營業收入中的費用較上月、去年同期減少；利潤跌幅收窄，首五月利潤按年增長。

同時，長三角、東北地區工業企業利潤跌幅明顯收窄，上海、江蘇、吉林、遼寧利潤跌幅均較上月收窄20個百分點以上。煤炭、石油等能源行業利潤仍保持成倍增長，裝備製造業利潤邊際改善明顯。另外，隨著市場需求逐步恢復，加之擴內需、促消費政策效應持續釋放，基本消費品行業盈利繼續恢復。

朱虹亦指， 工業企業效益狀況雖出現一些積極變化，但也要看到利潤按年仍繼續下 跌 ，成本上升壓力依然較大，生產經營仍面臨諸多困難，工業企業效益恢復的基礎尚不牢固。 國際形勢更趨複雜嚴峻，企業效益恢復仍存在較多不確定性。 下階段，要堅決高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實工業經濟一攬子政策措施，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定恢復。

疫情衝擊 內地調查報告：20%小微企業已凍結招聘

李克強：穩經濟政策應出盡出 加大政策支持民間投資

習近平金磚講話：中國將加大宏觀調控力度 最大程度減少疫情影響

Tesla中國據報計劃裁員10% 已叫停部分招聘