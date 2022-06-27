G7峰會提出基建倡議 外交部：反對抹黑「一帶一路」（第二版）

七國集團（G7）峰會周日起一連三日在德國召開，與會領袖宣布啟動一項總值6000億美元的倡議，為發展中國家提供基建資金，以抗衡中國的「一帶一路」。

（新增中國外交部回應）

中國外交部發言人趙立堅回應表示，所謂「一帶一路」造成債務陷阱，完全是一個偽命題。美國才是債務陷阱的真正製造者。美國的擴張性貨幣政策、缺乏監管的金融創新、惡意做空等行徑，加劇了發展中國家債務負擔，對有關國家落入債務陷阱更是難辭其咎。

趙立堅說，關於七國集團提出的新倡議，中方始終歡迎一切促進全球基礎設施建設的倡議。中方認為，相關倡議不存在彼此取代的問題，但中方反對打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治算計，抹黑污衊「一帶一路」倡議的言行。

他並指，美方一年前同樣是在七國集團峰會上，提出「重建更好世界」倡議，承諾推進有別於「一帶一路」的全球基礎設施倡議。不論是「重建更好世界」倡議，還是別的什麼倡議，國際社會希望看到的是真金白銀和實實在在造福於人民的項目。

美國提供2000億美元

七國集團峰會周日在德國南部加米施帕滕基興召開，德國總理朔爾茨以東道主身份迎接與會領袖。

今次峰會焦點除了俄烏戰爭、能源危機及氣候變化，還包括中國議題。

美國總統拜登宣布，七國集團將會啟動總值6000億美元的「全球基建及投資夥伴」倡議，美國將在未來五年，透過撥款、聯邦資金及私人募資等方式，提供2000億美元，支持中低收入國家應對氣候變化、改善衞生、性別平等及提升數碼基建設施。

他說，這不是援助或慈善，而是會為每個人帶來回報的投資，並展示與民主國家合作的好處。

歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，歐洲將在同一時間籌集3000億美元，建立一個替代一帶一路倡議的可持續方案。

日本首相岸田文雄指，日本將為倡議出資至少650億美元。

七國集團峰會今揭幕 聚焦「中國威脅」等議題

責任編輯：蒯宇澄

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