G7峰會提出基建倡議籌集6千億美元　抗衡一帶一路

七國集團（G7）峰會周日起一連三日在德國召開，與會領袖宣布啟動一項總值6000億美元的倡議，為發展中國家提供基建資金，以抗衡中國的「一帶一路」。

中國外交部日前回應有關基建倡議時表示，全球基礎設施建設需要各國通力合作，相互支持，相互補充，而不是相互對抗，相互替代。美方的倡議，無視各國希望共同發展合作共贏的普遍願望，大搞零和博弈，極力挑動對抗，不得人心。

七國集團峰會周日在德國南部加米施帕滕基興召開，德國總理朔爾茨以東道主身份迎接與會領袖。

今次峰會焦點除了俄烏戰爭、能源危機及氣候變化，還包括中國議題。

美國提供2000億美元

美國總統拜登宣布，七國集團將會啟動總值6000億美元的「全球基建及投資夥伴」倡議，美國將在未來五年，透過撥款、聯邦資金及私人募資等方式，提供2000億美元，支持中低收入國家應對氣候變化、改善衞生、性別平等及提升數碼基建設施。

他說，這不是援助或慈善，而是會為每個人帶來回報的投資，並展示與民主國家合作的好處。

歐盟委員會主席馮德萊恩則表示，歐洲將在同一時間籌集3000億美元，建立一個替代一帶一路倡議的可持續方案。

日本首相岸田文雄指，日本將為倡議出資至少650億美元。

七國集團峰會今揭幕 聚焦「中國威脅」等議題

責任編輯：蒯宇澄

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