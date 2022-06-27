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官媒：二季度GDP料增1-2% 下半年貨幣政策仍有發力空間

經濟脈搏 11:02 2022/06/27

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官媒引述多名經濟學家分析，二季度GDP按年增速預計為1%至2%，下半年財政和貨幣政策有發力空間，但要確保全年5.5%目標，三四季度需反彈至７％。

央媒經濟日報轄下《證券日報》報道，回顧今年上半年，受國際環境複雜嚴峻、國內疫情衝擊等超預期因素的影響，經濟運行下行壓力加大。面對困難局面，中央出台穩住經濟一攬子政策措施，各地方也出台了配套舉措，助推經濟運行向好因素增多、市場信心增強。

川財證券首席經濟學家陳靂指，前期疫情帶來的擾動未完全消退，但生產復甦趨勢不變，預計上半年GDP增速3.5%。基建投資是當前穩增長的重要抓手，今年下達的3.45萬億元（人民幣，下同）專項債券將在本月底前發行完畢，後續加快使用進度促進有效投資，其中水利領域有望成基建投資的重點方向。

市場期望下半年政策繼續發力

「穩增長政策不斷發力，5月份經濟有所恢復。」粵開證券首席經濟學家羅志恆指，二季度GDP料增長1%至2%，上半年在3%左右，三四季度增速有望恢復到5%，全年呈V型走勢。貨幣政策應繼續加大金融對實體經濟的支持力度，下半年可考慮進一步降準降息，降低實體融資成本，提振信貸需求。

巨豐投資首席經濟學家邱曉華亦認為，從5月數據可見經濟恢復明顯，二季度GDP增長料在1%至2%，但三四季度增速要達到7%，才能確保全年保持在5.5%以上。IPG中國首席經濟學家柏文喜指，市場普遍期望財政、貨幣政策能進一步發力，建議在加快推動市場信心修復上，激發市場主體活力與。

摩根士丹利證券首席經濟學家章俊則指，下半年政策主要還是以財政為主，更重要的是打通貨幣政策傳導機制來推動貨幣配合財政政策實施。5月貨幣信貸數據顯示居民和企業加槓桿意願不足，未來在增量政策主要還是集中這方面，或發行特別國債和提前下達明年專項債額度來加大基建投資力度。

責任編輯：陳建錫

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宏觀分析 疫情 財政政策 貨幣政策 債券 經濟 基建 中國

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