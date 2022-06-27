北約秘書長重申中國崛起是挑戰 新戰略構想不會漏了這部分

北約峰會召開在即，北約秘書長史托騰柏格受訪稱，中國的崛起已對北約構成挑戰，2010年通過的「戰略構想」完全無提及中國，這次不會再發生。

史托騰柏格向德國《明鏡》周刊稱，中國不是北約的對手，不過中國的崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰，北約會努力在這次峰會作出決定，向中國傳遞清楚的訊息。他提到中國不理會以規則為基礎的國際秩序，沒有分享相同的價值，並指中國對內鎮壓少數民族，對外則與俄羅斯在軍事及外交上緊密合作。

他還關注北京之前首度表明反對北約擴張，認為此舉等於否定歐洲安全的核心原則，因為每個國家有權選擇自己想加入的防衛合作組織。

▲ 北約峰會月底在馬德里召開。

峰會29日、30日在西班馬德里召開，討論烏克蘭危機和發表新版「戰略構想」將是今屆重頭戲，日本、南韓、澳洲、新西蘭等國領袖首次受邀出席。

中國外交部上周批評北約是冷戰產物，與時代發展潮流背道而馳，並試圖將歐洲集團對抗的套路複製到亞太地區，必將引發亞太國家和國際社會的警惕。中方敦促北約停止以意識形態劃線和挑動對抗，停止散佈針對中方的虛假信息和挑釁言論，不要試圖發起一場新冷戰，不要再搞亂亞太及世界。

責任編輯：陳建錫