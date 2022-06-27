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海南國際離島免稅購物節明起舉行 免稅店概念股走強

經濟脈搏 11:53 2022/06/27

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首屆海南國際離島免稅購物節將於明日（28日）起在海南全省範圍內舉辦，為期半年，超過50場營銷活動將陸續舉行。消息帶動免稅店概念股齊升，海南發展（深：002163）漲10%漲停。

中國中免（滬：601888）、小商品城（滬：600415）、嶺南控股（深：000524）、一度漲10%漲停，半日升近7%。

截至中午，滬指報3379點，升0.88%；深成指漲1.23%，報12841點，創指升0.57%，報2840點。兩市半日成交額7928億元（人民幣，下同），其中滬市3493億元。

將追加資金 繼續發放消費券

據《海南日報》報道，海南省商務廳副廳長崔劍介紹，2021年免稅品銷售佔海南全省旅游收入的一半，離島免稅不僅是促進國內消費提質升級、吸引境外消費回流的重要舉措，也是拉動海南經濟發展的關鍵支撐。今年3月份以來，受疫情影響，海南離島免稅銷售呈現下跌態勢，為加快推動離島免稅銷售恢復增長，海南謀劃舉辦首屆海南國際離島免稅購物節。

此屆購物節採取「1+N」的形式舉辦，即舉辦一場啟動儀式和超過50場專場營銷活動和品牌活動。

除上週六（25日）起發放2,000萬元離島免稅消費券外，省政府將適時追加資金，市縣政府也安排配套，繼續發放消費券。離島免稅經營主體也將在「海易辦」平台繼續發放購物優惠券，政府消費券和企業優惠活動可以疊加使用。

與此同時，為吸引更多島內外游客來瓊旅游消費，海南省旅游和文化廣電體育廳副廳長劉成介紹，海南集中在「6、7、8」三個月在島內外旅游市場推出「十大主題活動」，帶旺旅游市場。

國常會：促消費政策能出盡出 進一步釋放汽車消費潛力

疫情衝擊消費 內地618購物節現增長疲態？

責任編輯：蒯宇澄

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電子消費券 疫情 概念 海南發展（深：002163） 經濟 海南省 中國中免（滬：601888） 中國 小商品城（滬：600415）

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