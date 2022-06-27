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交通運輸部：上海海陸空運輸暢通 貨櫃吞吐量恢復95%

經濟脈搏 11:59 2022/06/27

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交通運輸部指，上海物流保通保暢工作取得階段成效，全市對外公路、城市道路無阻隔，浦東機場貨班基本正常，港口貨櫃吞吐量恢復年同期95%以上。

國新辦今日（27日）舉行物流保通保暢等工作進展新聞發佈會，會上指，從公路交通網絡運行情況看，上海市對外公路動脈暢通、城市道路無阻隔。104個高速公路收費站、高速公路24個服務區全部對外開放；高速公路貨車流量已恢復至疫情前正常水平；上海港、浦東機場集疏運暢通。

港口運行方面，上海港始終保持24小時作業，本月以來貨櫃日均吞吐量達到12.6萬個，恢復去年同期的95%以上。民航運輸方面，浦東機場近一周日均保障貨班升降232架次，進出港貨量9267噸，基本恢復正常。鐵路運輸方面，楊浦、閔行等15個鐵路貨場常態化運營，中歐班列恢復至疫前每周一列。

郵政快遞運行方面，本月上半月，郵政快遞日均攬收、投遞共1815萬件，已恢復至疫前的九成左右。

著力解決層層加碼、一刀切問題

交通運輸部副部長指，將全力以赴做好物流保通保暢各項工作，著力解決層層加碼、一刀切等問題；堅持日調度、週調度、月調度和專題調度相結合，圍繞「三夏」運輸服務，推進實現全面復工達產；圍繞重點產業鏈「白名單」企業、外貿企業及其上下游關聯企業的全面復工達產，靠前服務，主動對接。

當局還會同財稅、金融等部門積極推動減稅退稅降費、1000億元（人民幣）交通物流專項再貸款、車貸延期還本付息等40多項助企紓困政策落地見效。

責任編輯：陳建錫

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