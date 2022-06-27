網傳受疫情影響 內地多省公務員降薪上海暴降約4成

本月網傳江蘇、浙江和上海成立公務員降薪辦公室，落實公務員降薪規定；上海處級幹部年薪據傳從35萬元（人民幣，下同）降至20萬元，主任科級公務員年薪則從24萬元砍到15萬元。

中國公務員降薪風刮到財力最雄厚的城市上海，部分單位取消季度獎金，也有機關職員基本薪資下調。隨著疫情沖擊和售地收入減少等因素令地方財政承壓加大，各地「鐵飯碗」預計進一步縮水.

據新加坡媒體《聯合早報》報道，上海公務員今年來受降薪影響不同。一名公檢法系統員工稱，目前還沒接到降薪通知；但有街道工作人員透露，本季度起停發季度獎金；另一機關職員則被小幅下調基本工資。

▲ 網傳江浙滬公務員降薪

有公務員料，下半年可能會有更大幅度降薪

報道稱，盡管當前薪資降幅不大，但受訪公務員普遍預計，下半年還將有一輪更大幅度降薪。一名公務員說，今年上海疫情加大政府財政壓力，預計年底各類獎金都會少發甚至不發，「因為疫情封城，工作量變大了，但績效獎金反而減少，這比扣基本工資影響更大。」

中國公務員薪酬由基本工資、績效工資和各類補貼獎金構成。受訪公務員介紹，基本工資按照崗位和職稱發放，各單位差別不大。績效工資和補貼則與所在單位和地方財政關係密切。江浙滬和廣東等地方財政自給率高的地區，大部分公務員每年獲發的績效工資、各類補貼和獎金可達十幾萬元。

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因封控上海4月財政收入按年下跌近5成

去年上海一般公共預算收入7772億元，財政自給率達92.2％，高居全國第一。但過去兩個月疫情封城，既重挫上海經濟，也令防疫相關開支大增，加劇地方財政壓力。

粵開證券報告顯示，今年4月中國各地財政收入普遍出現負增長，其中上海一般公共預算收入按年下跌48.2％，跌幅不僅高於41.3％的全國均值，也超出同為一線城市的北京、廣州和深圳。即便扣除留抵退稅因素的政策性減收影響，4月上海財政也預計減收18％，而全國水平為減收4.9％。

粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，地方財政收入約六成來自增值稅、企業所得稅和個人所得稅，而這三大主體稅與市場流通、企業經營和勞動就業息息相關。以工業生產為例，全國規模以上工業增加值增速在4月按月下降7.9個百分點，同期上海規上工業總產值增速按月大降54個百分點。上海受疫情衝擊影響大於其他城市，這是財政收入降幅更高的重要原因之一。

責任編輯：李冰琪