多地用電負荷創新高 「限電限產」今年還會再出現嗎？ 

用電旺季來臨，受當前經濟加快恢復和持續高溫影響，內地多個地區用電負荷創歷史新高。今夏的電力供需形勢如何？「限電限產」今年還會再出現嗎？

綜合央視財經、《華夏時報》報道，受高溫天氣影響，6月以來，國家電網公司經營區域內，河南、河北、甘肅、寧夏等4個省級電網，以及西北電網用電負荷創歷史新高。其中，河南全網用電負荷於6月20日達到7108萬千瓦，較歷史最高的6817萬千瓦負荷增長291萬千瓦，增幅4.3%。

國網河南電力調控中心副主任李岩表示，6月中旬以來，河南連續多日出現高溫天氣，全網負荷已連續三次創歷史新高，其中高峰時段降溫負荷佔比超過40%，同時工商業用電也在持續增加。

另外，6月25日下午2時許，天津氣溫已經升至攝氏39度，全市用電負荷達到1570萬千瓦，創今年負荷新高，其中製冷負荷增長近20%。

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多地用電負荷會屢創新高，北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，6月以來，內地疫情總體可控後的復工復產反彈強勁，再加上近期的高溫天氣因素導致用電需求加大，以及新能源電動汽車的保有量增加很快，燃油價格暴漲致使電動化出行新常態化，都提高了各界的用電需求。

重現去年大範圍限電的可能性不大

根據中電聯的統計，6月以來電力消費按年增速已經實現由負轉正，隨著夏季高溫天氣到來，增速將進一步回升。

屢創新高的用電負荷是否會讓今年也出現「拉閘限電」的情況？中國電力企業聯合會統計與數據中心主任王益烜稱，預計今年迎峰度夏期間，全國電力供需總體平衡，若出現極端氣候現像及自然災害等，部分區域在用電負荷高峰期可能會存在時段性供需偏緊情況，但不會重現去年全國大範圍電力供應緊張現像。

「今年的電力保供方面應該還是比較平穩」，中國能源研究會政策研究中心董曉宇也指出，因為去年有拉閘限電的經驗教訓，所以從今年年初開始，國家發改委對煤炭產能方面作出保供穩價的一系列舉措，從目前來看，各個電廠的電煤供應還是比較穩定，因為煤炭供應不足而導致限電的可能性不是很大。

責任編輯：易燕丹

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