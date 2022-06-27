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童星疑不堪校園欺凌跳樓 上海教育部門介入

社會熱點 12:47 2022/06/27

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在上海讀書的15歲童星邵一卜疑不堪校園欺凌，從6樓家中跳樓輕生，幸撿回一命。事件引發關注，當地教育部門昨日（26日）成立工作組，督促校方調查。

邵母在社交平台上講述事件經過指，她去年5月上旬接到女兒班主任的電話，說班上的同學都不想和女兒玩，因為她經常出言不遜，說某男同學是「娘炮」，還嫌棄一些人穿假名牌、成績差等。女兒知道後崩潰大哭，並說所有事、所有話都不是她做過的、說過的，有同學造謠誹謗她，言語攻擊她。

我一開始問過她們為甚麼要針對我，造我的謠，她們親口承認，就是因為我經常被老師表揚而嫉妒我，這令她們十分不滿意。

聽到女兒這樣說後，邵母再次聯繫了班主任，希望對方把事情調查清楚、嚴肅處理。最後校方查出了幾名涉事的學生，並在邵母要求下讓他們寫了道歉信。而這樣學生的家長也在學校與老師約談後道歉，承諾將來會加強對自己子女的管教，希望他們能夠吸取教訓，知錯就改。

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不過邵一卜被孤立的情況沒有改善，在去年11月5日，她因在上課時和同學說話被老師批評，當時很多學生又一如既往地嘲笑她。兩日後，邵一卜選擇了從6樓的家中跳下輕生。幸好，她被電纜線短暫地接住才摔在地上，鄰居也及時發現報警。經歷了3個半月的各種治療，動了兩次手術，邵一卜保住了性命。

至本月，邵母通過邵一卜的微博賬號發表舉報信，實名舉報班上欺凌過女兒的學生及其家長，引起媒體及輿論關注。內媒致電上海市閔行區教育局了解，後者稱此事正在進一步協調處理，關於邵一卜母親言論是否全部屬實、校園欺凌認定等，需由學校欺凌治理委員會按照相關法律法規進行認定。

另外，媒體也多次嘗試聯繫校方及邵一卜的班主任了解事件的原委，均未獲得回應，而被邵母點名的學生家長則拒接電話。

責任編輯：陳建錫

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網絡熱話 校園欺凌 學校 上海

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