北約峰會前夕 環球時報：挑釁中國不會交好運

北約峰會前夕，中國官媒《環球時報》刊社評直指，在全球性難題日益突出當下，西方峰會竟將可以是重要合作夥伴的中國視作對手，令人遺憾；西方「小圈子」愈來愈緊，放大了地緣政治敵意。

七國集團（G7）峰會26至28日在德國舉行；隨後北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）預計於29至30日在西班牙首都馬德里召開峰會。環球時報26日深夜刊出社評「挑釁中國，任何時候都不會『交好運』」一文。

指將中國作為對手甚至敵人 令人遺憾

社評指出，在全球性難題日益突出、地區危機此起彼伏的當下，西方最高規格的兩場峰會竟將本可以是重要合作夥伴的中國作為「對手」甚至「敵人」來對付，令人遺憾。

這兩場峰會都號稱要展現「前所未有的團結」，顯然這種團結是西方內部小圈子的團結，對整個世界而言，人們聽到的是「分裂世界」的不祥號角。這個小圈子拉得越來越緊，放大了地緣政治敵意和軍事安全因素。

社評嘲諷，儘管G7峰會也會就應對新冠疫情、饑餓貧困、氣候變化等全球性問題表態，「但人們不得不懷疑，這些也就是表個態而已，是用來給G7裝點門面的」。

社評提到，日本在西方集團中交了「好運」，它對中國採取負面行動所面臨的風險似乎很低。由於擔心在華龐大投資可能面臨威脅，歐洲在權衡激怒中國的收益時更趨於謹慎，反映一些西方國家處理對華關係時的機會主義傾向。

在美國對華「激烈競爭」戰略的指揮棒下，一些國家正在將G7和北約峰會視為凸顯重要性、借台唱戲、實現自身戰略野心的好機會。不管這些國家如何以機會主義指導自己的政策，反華都絕不會是它們的機會。

「我們尤其要奉勸一些曾經在世界局勢的劇烈變化中栽過跟頭的國家，千萬別覺得這次就交上了好運，每每自以為是操弄地緣政治的棋手，到頭來發現自己還是大國棋盤上的卒子」。

批搞機會主義 最後只能飲鴆止渴

社評最後強調，北約是因冷戰而生的西方軍事聯盟，與當今時代潮流明顯格格不入。世界需要的是維護和平、促進發展的力量，而不是拱火、挑事的破壞性力量。借所謂「國際秩序重構」大搞機會主義，最後只能是飲鴆止渴。實踐也一再地證明，把挑釁中國作為機會，在任何時候都會是偷雞不成蝕把米。

央媒新華社25日刊出「G7、北約雙峰會 西方有何圖謀」一文，直指兩場峰會暴露以美國為首的西方國家企圖利用G7、北約這兩大集團主導國際秩序。內容抨擊美國等西方國家固守冷戰思維，為了維護自身霸權，拉幫結派搞小圈子，「這種做法逆流而動，註定不會得逞」。

文章批評，北約計劃在峰會期間啟動新戰略構想，鼓吹「中國威脅論」，且還邀請亞太地區日本、韓國、澳洲和新西蘭等4個非北約成員國出席，企圖拉攏4國打壓、圍堵中國。「北約的所作所為有違於和平與發展的時代主題，早已不合時宜，早該被掃進歷史的垃圾堆」。

責任編輯：蒯宇澄

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