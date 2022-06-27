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成都沿街商鋪招牌被改成拼音版逾1年 街道辦：將更換成中文

社會熱點 14:47 2022/06/27

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近日，四川成都有網民拍攝影片表示，此前為迎接大運會，包括她的商鋪在內，一排沿街商鋪招牌都被換成了拼音版，對生意造成一定影響。對此，轄區牛市口街道辦事處工作人員回應稱，相關部門正在處理事件，將會製作臨時中文標牌進行更換。

網傳影片顯示，在一棟樓一層的臨街商鋪，緊挨著的幾家商戶門頭招牌上是大寫的漢語拼音店名，只在右下角以小字標示中文店名。拍攝者吐槽說，這些拼音外國人看不懂，中國人也不明白。去年是說為了大運會，被換成了拼音版，現在大運會延期，招牌卻還是這樣，對生意有影響，希望有關部門關注一下。

據極目新聞報道，影片所在地為成都錦江區一環路五段的一排沿街商鋪。其中一名商戶表示，政府工作人員昨日（26日）中午已經到店鋪了解情況。

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另一位商戶指出，附近只有他們這一排的七家商戶是拼音版門頭招牌，已經有一年多時間。最早換的時候是漢字店名大一些，右下角是小字的拼音店名。後來，相關部門又將招牌改成拼音大字店名，右下角改成中文小字店名。

商戶：連夜換上臨時中文招牌

轄區錦江區牛市口街道辦事處工作人員回應傳媒查詢時表示，當時是為了統一美化那一排沿街商鋪，才更換的標識標牌。目前，已有專人處理此事，並已跟商家協商，將用臨時中文標牌進行更換，商戶如果要設計其它的標識標牌，相關部門也會積極配合審批程序。

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報道稱，當地已連夜製作臨時招牌並為商戶換上。一段新上傳的影片顯示，幾家商戶已經裝上全新的簡易中文招牌，除顏色不同之外，7家門店新招牌樣式基本統一。

有商戶表示，臨時招牌是26日晚連夜換上的，「我今天早上來店裡，一眼就看見已經換上了臨時中文門頭招牌。」另一名商戶則指出，後期還沒有明確要怎麼處理。

責任編輯：易燕丹

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