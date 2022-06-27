內地民航連續3日破1萬班 恢復至疫情前約6成

據中國民航局，民航單日航班量連續3日突破10000班，總體恢復至疫情前約六成；單日旅客運輸量恢復至疫情前約五成。

民航局指，航空運輸市場恢復態勢持續向好。6月24日至26日，民航單日航班分別達到10609班、10083班、10198班，總體恢復至疫情前約60%；單日旅客運輸量分別達89.6萬人次、83萬人次、85.1萬人次，恢復至疫情前約49.4%。

受疫情影響，今年3月以來，民航航班量呈持續下降趨勢，最低谷時單日航班量僅為正常時期約18%。 5月以來，隨著多輪民航紓困政策落地及國家疫情防控形勢總體向好，民航生產運行觸底反彈、逐步恢復。

進入6月後，民航運輸生產恢復速度加快，單日航班量由月初的6489班增加至最高10609班，單日旅客運輸量由月初的44.5萬人次增加至最高89.6萬人次。最近一周（6月20日至26日），日均航班量達到9860班，恢復至2019年的60.1%；日均旅客運輸量達80.4萬人次，恢復至2019年的46.3%。航空運輸市場復甦態勢明顯，市場信心進一步提振。

中國民航局運輸司司長梁楠早前表示，當局正與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。

中國民航局：正與部分國家商談 逐步穩妥增加定期國際客運航班

責任編輯：蒯宇澄

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