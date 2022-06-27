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易綱：保物價穩定和就業最大化 幣策總量發力撐經濟復甦

經濟脈搏 18:14 2022/06/27

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中國人民銀行行長易綱表示，中國的通脹前景較為穩定，保持物價穩定和就業最大化是工作重點。今年以來，受疫情和外部衝擊等影響，中國經濟面臨一定下行壓力。貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦，同時也會強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。

易綱接受中國國際電視台（CGTN）訪問時指出，5月CPI按年增長2.1%，PPI按年增長6.4%，中國通脹前景較為穩定。

他稱，中國的貨幣政策一直是與支持實體經濟發展相適應的。廣義貨幣M2和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展以實現就業最大化目標。

中國利率形成機制是由市場供求決定的，中央銀行通過運用貨幣政策工具引導市場利率。目前定期存款利率約1-2%，銀行貸款利率約4-5%，同時債券和股票市場較為有效地運行。考慮到通脹水平，可以看出實際利率水平是相當低的，金融市場得以有效配置資源。

他並指，中國實行的是靈活的、以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節的匯率制度。與20年前相比，人民幣對美元匯率升值約25%，對一籃子貨幣的名義匯率升值約30%，實際匯率升值幅度更高。

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中國前財長樓繼偉：不當封堵對經濟造成重大不利影響

責任編輯：蒯宇澄

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