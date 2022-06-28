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台美貿易倡議召開 台方冀下月啟動貿易協定談判

國情動向 09:46 2022/06/28

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台美21世紀貿易倡議周一（27日）在華府召開。台灣駐美代表蕭美琴表示，當天的對話非常有建設性，期待在包含公共評論流程於7月初完成後，能正式啟動相關貿易協定談判。

京：堅決反對建交國與台灣任何形式的官方往來

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首場會談周一在美國貿易代表署（USTR）召開。

據台媒報道，原訂出席的台灣的行政院政務委員鄧振中因為在墨西哥確診，改採視訊出席，美方由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）主談，駐美代表蕭美琴則親自前往USTR參加會議。

蕭美琴會後接受媒體訪問時表示，4個多小時的對話非常廣泛，包括美方要求的法定流程，與利害相關者進行對話。

根據USTR發出的新聞稿，圓桌對話包括國會議員、勞工與企業領袖。蕭美琴透露，雖然美國國會正值休會，仍有多位關心貿易議題的參議員透過視訊表達支持台美貿易倡議的立場。

中美借台灣問題互放狠話 緩和局勢才是真實意圖？

除了美方代表外，蕭美琴表示，因為適逢「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）在華府舉行，也邀請台灣業界代表，從台灣產業角度和美方對話，傳達不只台灣官方、還有業者的聲音，讓美方進一步了解台灣需求。

蕭美琴表示，當天的對話非常有建設性。她期盼在7月8日完成公共評論流程後，針對相關貿易協定談判能正式展開，但後續時程仍須再跟美方進一步洽商。

台美1日宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議進行11項議題的貿易談判，11項議題包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟。

在北京，外交部曾表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括簽署具有主權意涵和官方性質的協定。強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方執意打台灣牌，只會將中美關係帶入危險境地。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

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責任編輯：尹航

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