內地僅增1宗確診 專家解釋為何退燒後仍要集中治療 

內地疫情繼續放緩，昨（27日）僅新增1宗確診，為深圳報告，另有21宗無症狀感染。

內地昨日新增1宗確診，在深圳。新增21宗無症狀感染，分布在安徽（6宗），天津（4宗），遼寧（4宗），廣東（4宗），廣西（3宗）。

在前不久舉辦的北京市疫情防控新聞發布會上，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰介紹，一位8歲感染者連續8天核酸檢測均為陰性，6月20日下午發燒，體溫達37.5攝氏度，未去醫院、自行服藥，6月21日早晨體溫恢復正常。目前，該患者已被轉至小湯山醫院接受救治。

有些網友對於這一救治措施表示不解：既然這名8歲患者已服藥退燒，那還是否需要被送去定點醫院接受集中隔離治療呢？為什麼不能居家隔離治療呢？

對此，中國工程院院士、全國新冠肺炎疫情醫療救治專家組中醫組組長張伯禮受訪時表示，新冠肺炎確診患者就算沒有發熱、干咳、乏力、腹瀉等症狀了，但其病情可能不穩定，在核酸檢測結果沒轉陰前，仍需按相關要求接受治療。

七一前後 多地搭高鐵到深圳須二次安檢

張伯禮表示，這位8歲新冠肺炎患者只是退燒了，但不意味著其核酸檢測結果已轉陰，那他就仍有傳染性，需接受集中隔離治療。此時如果採取居家隔離治療措施，還是有一定傳播風險。

張伯禮解釋，一方面，內地大中城市社區居民人口密度相對較大，患者排泄物、日常用品等都可能有傳染性，這容易導致疫情在社區傳播擴散；另一方面，患者退燒不一定意味著其病情轉輕，更不意味著痊愈。

「除密切關注核酸檢測結果外，我們還需警惕新冠肺炎患者病情可能出現反覆甚至惡化。」張伯禮強調，如果這位感染者不能及時接受專業治療，其發展成為新冠肺炎重症患者的風險就會升高。尤其是年幼、高齡、有基礎病的新冠肺炎患者，更需要持續進行觀察和治療。

網傳受疫情影響 內地多省公務員降薪上海暴降約4成

上海29日起有序恢復堂食（更新版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道