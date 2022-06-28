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美擬與越南等合力打擊非法捕漁 被指針對中國

經濟脈搏 10:57 2022/06/28

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美國總統拜登周一（27日）簽署了一份國家安全備忘錄，旨在與越南、台灣等國家和地區進行合作，加強對非法捕魚行動的執法力度。

綜合路透社和法新社報道，拜登周一在葡萄牙舉行的聯合國有關恢復瀕危海洋的會議上，簽署了該份備忘錄，以加強美國政府內部對非法捕魚和使用強迫勞動的協調和執法。

美大使：美指控不正確 無助國際合作

白宮發布聲明稱，美國政府還將與加拿大、英國、厄瓜多爾、巴拿馬等合作「採取緊急行動」，在打擊非法、未通報和無管制（IUU）捕魚行動中加強監測、控制和監視。
 
一名美國官員說，作為戰略計劃的一部分，合作將涉及打擊非法捕魚的執法能力建設，但這項合作計劃目前還沒有進一步的細節。

美國曾誓言要出台政策更好地打擊非法捕魚行動，尤其是在印太地區，以加強與印太國家的交流來對抗中國在該地區日益增長的影響力。美國國家安全委員會印度太平洋事務協調員坎貝爾5月曾說，印太地區各國正合作加強巡邏和培訓工作，並彼此分享技術，以追踪關閉電子轉發器的非法捕撈船隻。

雖然這項打擊非法捕魚行動的計劃沒有明確針對任何國家，但美國官員稱，中國是全世界開展最多非法捕魚行動的國家，中國還嘗試阻礙國際組織在製定打擊IUU捕魚和過度捕撈措施方面的進展。這名官員認為，作為一個船旗國，中國有責任積極監督和糾正中國漁船在其他國家水域開展的活動。

越南、泰國等國曾多次對中國大型捕魚船進入它們的專屬經濟區捕魚的舉動表達不滿，這些國家稱中國的舉動對它們的環境和經濟造成了破壞。

中國官方則稱，中國是一個負責任的捕魚國，一直在與國際合作打擊非法捕魚，並根據雙邊協議在相關專屬經濟區內捕魚。中國駐美大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中說，美國的相關指控是不正確的，這份備忘錄對保護海洋環境和促進可持續漁業的國際合作毫無幫助。

責任編輯：蒯宇澄

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